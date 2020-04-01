انعدام السيولة.. "الغرف السياحية" يبحث عبور أزمة كورونا ورواتب العاملين

كتب- يوسف عفيفي:



قال الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الأزمة الحالية التي يمر بها العالم ومصر جراء تفشي فيروس كورونا تعتبر الأقوى في تاريخ السياحة المصرية.



جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، برئاسة أحمد الوصيف وبحضور رؤساء الغرف السياحية الخمس (غرفة شركات السياحة - غرفة المنشآت السياحة - غرفة المنشآت الفندقية - غرفة السلع السياحية - غرفة الغوص).



وأعرب أعضاء الاتحاد، عن أهمية حزمة الإجراءات المساندة للقطاع والعاملين والمنتظرة من الحكومة للقطاع الذي يعد الأكثر تضررًا مقارنة بكافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى، مؤكدين أن المشكلة الرئيسية التي يواجهها القطاع حاليًا هي مشكلة انعدام السيولة المالية مما لا يمكنه من الوفاء بالتزاماته الأساسية للحفاظ على المنشآت والعمالة الماهرة والمدربة.



وأشار الاتحاد، إلى تفاقم مشكلة السيولة نتيجة لتعليق النشاط مؤقتا وانعدام أي تدفقات نقدية سواء من إيرادات توقفت تمامًا أو عدم إمكانية تحصيل المنشآت لمستحقاتها لدى الغير وذلك منذ بداية الأزمة في شهر يناير الماضي.



وقال رؤساء الغرف السياحية الخمس -أعضاء المجلس- إنه على الرغم من جدارة مبادرة البنك المركزي وأهميتها في المساهمة في حل مشكلة السيولة، إلا أن المنشآت تجد صعوبة في الحصول على التسهيلات من البنوك.



وأعرب الأعضاء عن ثقتهم في دعم الحكومة لما استشعروه من رغبة حقيقية ومساندة قوية للقطاع السياحي من القيادة السياسية في أكثر من مناسبة ومن كافة الجهات بالدولة، مؤكدين أن الجميع سواء مستثمرين أو عاملين حاليًا في حالة ترقب لصدور القرارات المساندة التي سيتخذها مجلس الوزراء ليمكن القطاع من التصدي للأزمة وعبور هذه الفترة الحرجة ومن ثم يتمكن من التعافي بكافة مقوماته لاستئناف نشاطه الذي أثبت أنه قادر على إنعاش الاقتصاد المصري لارتباطه بأكثر من سبعين نشاطًا اقتصاديًا سواء صناعيًا أو تجاريًا