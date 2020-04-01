مخدرات وسلاح أبيض.. "الطفولة والأمومة" يتدخل لمساعدة طفلة بإحدي دور الرعاية بالشرقية

القاهرة- (أ ش أ):

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، عن انقاذ طفلة تبلغ من العمر 17 عامًا تقيم بإحدى دور الأيتام بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وذلك بعد قيام إدارة الدار بتحرير محضر ضدها تتهمها بحيازة جوهر الحشيش والعقاقير المخدرة بقصد التعاطي، وتحريز سلاح أبيض، بالإضافة إلى التعدي على حرمة الحياة الخاصة بالتقاط الصور لإحدى شقيقاتها بالدار دون علمها والتسجيل للعاملين والنزيلات بدار الأيتام.

وأوضحت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن خط نجدة الطفل 16000 رصد الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تحرير بلاغ بها بعد التقصي، مشيرة إلى أنه تم حبس الطفلة علي ذمة التحقيقات الجارية.

ووجهت العشماوي، باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للطفلة، حيث تم تقديم بلاغ إلى مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام والذي أحاله إلى المحامي العام الأول لنيابة جنوب الزقازيق الكلية.

وأشارت إلى أن المجلس أوصي بإيداع الطفلة إحدي دور الرعاية المناسبة لحالتها بمحافظة الجيزة، وعلى أن تُقدم الطفلة للنيابة العامة حال طلبها، ولحين انتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها في القضية عالية، وذلك في إطار الحرص على مستقبل الطفلة وسلامتها وبمراعاة لظروف نشأتها وبما يساهم في تقديم الدعم النفسي والاجتماعي اللازم لها وإعادة تأهيليها بما يضمن تنشأتها التنشئة الصحيحة السليمة تحقيقًا لمصلحتها ومصلحة المجتمع، وعدم تعريضها للخطر.

وكشفت العشماوي، عن استجابة المستشار المحامي العام الأول لنيابة جنوب الزقازيق الكلية بإيداع لطفلة إحدي دور الرعاية الاجتماعية بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، مشيدة بدور النائب العام ومكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام علي سرعة الاستجابه لبلاغ المجلس بشأن حالة هذه الطفلة وإصدار قرارها بما يتفق مع المصلحة الفضلى للطفلة.

وأكدت أن النيابة العامة لا تدخر جهداً في سبيل دعم حقوق الأطفال وحمايتهم من كافة أشكال العنف أو الإساءة أو الإهمال الذي قد يتعرضون له.​