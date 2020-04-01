أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

الزراعة: تجديد الاعتماد الدولي لمعامل المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف

05:52 م الأربعاء 01 أبريل 2020
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة

كتب- أحمد مسعد:

أكد الدكتور أشرف هاشم، مدير المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، أنه تم تجديد شهادة الاعتراف الدولي لمعامل المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف كمعامل معتمدة دوليًا بواسطة المؤسسة الأمريكية لاعتماد المعامل "American association for laboratory accreditation".

وقال هاشم، في بيان، اليوم الأربعاء: "لأول مرة ومنذ حصول المركز الإقليمي على الاعتراف الدولي عام 2004 تمت إجراءات المراجعة عن طريق فيديوكونفرس بين مصر وأمريكا نظرًا للظروف الحالي وصعوبة الانتقال".

أشرف هاشم وزارة الزراعة مركز البحوث الزراعية المركز الإقليمي للأغذية

الخبر التالى:

مخدرات وسلاح أبيض.. "الطفولة والأمومة" يتدخل لمساعدة طفلة بإحدي دور الرعاية بالشرقية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 710

    عدد المصابين

  • 157

    عدد المتعافين

  • 46

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 837211

    عدد المصابين

  • 176058

    عدد المتعافين

  • 41250

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان