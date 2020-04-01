الزراعة: تجديد الاعتماد الدولي لمعامل المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف

كتب- أحمد مسعد:



أكد الدكتور أشرف هاشم، مدير المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، أنه تم تجديد شهادة الاعتراف الدولي لمعامل المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف كمعامل معتمدة دوليًا بواسطة المؤسسة الأمريكية لاعتماد المعامل "American association for laboratory accreditation".



وقال هاشم، في بيان، اليوم الأربعاء: "لأول مرة ومنذ حصول المركز الإقليمي على الاعتراف الدولي عام 2004 تمت إجراءات المراجعة عن طريق فيديوكونفرس بين مصر وأمريكا نظرًا للظروف الحالي وصعوبة الانتقال".

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