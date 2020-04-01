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وفاة "حمدي زقزوق" وزير الأوقاف الأسبق.. وتشييع الجنازة بعد قليل

05:50 م الأربعاء 01 أبريل 2020
وفاة "حمدي زقزوق" وزير الأوقاف الأسبق.. وتشييع الجنازة بعد قليل

الدكتور محمود حمدي زقزوق

كتب- محمود مصطفى:

تُوفي منذ قليل الدكتور محمود حمدي زقزوق، وزير الأوقاف الأسبق، عن عمر يناهز الـ89 عامًا، بعد صراع مع المرض.

وقال مصدر مقرب من الأسرة، لمصراوي، إنه سيتم تشييع جنازته بعد قليل، ويواري جثمانه الثرى من مقابر الأسرة بالمقام.

وأضاف المصدر، أن العزاء والجنازة سيتم قصرهما على الأسرة فقط.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كرم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، الدكتور محمود حمدي زقزوق، المفكر الإسلامي، ووزير الأوقاف الأسبق، في نهاية يناير الماضي، بمؤتمر تجديد الفكر الديني الذي عقده الأزهر الشريف، تقديرًا لجهوده في تجديد الفكر الإسلامي، وتعزيز السِّلم، ونشر سماحة الإسلام.

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