شملت البنوك والمحال و400 شقة.. مستقبل وطن يطلق حملة تعقيم بمصر الجديدة

كتبت- ميرا إبراهيم:

نظمت أمانة مصر الجديدة بحزب مستقبل وطن برئاسة محمد عادل حسني، حملة تعقيم وتطهير لجميع المنشآت العامة والخاصة علي مدار أسبوع كامل، في إطار حرص أمانة الحزب على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وأعلنت أمانة مصر الجديدة، وفق بيان، اليوم الأربعاء، أن فرق التعقيم التي تم إطلاقها عملت على تطهير عدد من المباني والمنشآت الحيوية والمحلات والشقق السكنية، ومنها قسم شرطة مصر الجديدة، ومبنى رئاسة حي مصر الجديدة، ومكتب نائب المحافظ لشرق القاهرة، وسجل مدني مصر الجديدة، ومبني مرور مصر الجديدة، وبنك القاهرة بروكسي، وكنيسة البازليك، وعدد من المساجد ومحال شوارع هارون ودمشق وبغداد وإبراهيم اللقاني وصلاح الدين وشارع الإمام علي، بالإضافة إلى أكثر من 400 شقة سكنية.

وقال الأمين العام لأمانة حزب مستقبل وطن بمصر الجديدة، إن الإجراءات الوقائية التى تتخذها أمانة الحزب تتماشي مع خطوات الدولة للحفاظ على صحة المواطنين: "نعول كثيرًا على وعي المواطن المصري في الظروف الراهنة واستكمال ما أنجزته الحكومة المصرية، لتخطي الأزمة الحالية بسلام.

وتابع: "إجراءات التعقيم التي قامت بها أمانة الحزب في مصر الجديدة جاءت وسط حفاوة شديدة وعبارات الثناء والإشادة من سكان الحي على الدور الهام والحيوي الذي يلعبه حزب مستقبل وطن والكيانات الوطنية في مصر ولا سيما في الظروف الراهنة التي تستدعي تكاتف كل قوى الشعب من الأحزاب والمؤسسات والشركات لتنفيذ إجراءات الوقاية اللازمة لسلامة وأمان المواطنين".