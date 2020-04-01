نقابة المعلمين: صرف الميزة التأمينية بعد زيادتها إلى 25 ألف جنيه

كتب- مصطفى علي:



أكد خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس مجلس إدارة صندوق الزمالة، أنه تم زيادة الميزة التأمينية وفقاً لتقرير الخبير الاكتواري من 22770 جنيهًا إلى 25 ألف جنيه لمن انتهت خدمتهم في 1/1/ 2020 لبلوغ سن التقاعد القانوني أو الوفاة أو العجز الكلي، وهو ما يعني أن مبلغ الميزة التأمينية زاد 10 ألاف جنيه منذ توليه رئاسة مجلس الصندوق الحالي خلال 6 سنوات.



وقال الزناتي، في بيان، اليوم الأربعاء، إنه تم بدء صرف مبلغ الميزة التأمينية بعد زيادتها لـ1500 عضو حتى الآن، مشيرًا إلى أن المجلس الحالي منذ توليه المسئولية يسعى دائمًا للعمل على خدمة أعضائه من المعلمين وأسرهم، وقدم الكثير من الامتيازات لأعضائه سواء على رأس العمل أو المعاشات، منها زيادة قيمة القرض الحسن من 5 إلى 15 ألف جنيه تسدد على 60 شهرًا بدون فوائد، بالإضافة إلى صرف ميزة تعويضية لورثة المعلم المتوفي بحادث قدرها 30 ألف جنيه مضافة إلى قيمة الميزة التأمينية.



كما تم استحداث ميزة جديدة بمبلغ 20 ألف جنيه تصرف لأصحاب الأمراض المستعصية من المعلمين أعضاء النقابة.​

