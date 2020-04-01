يكفي أكثر من مريض.. جامعة المنصورة تنجح في تطوير جهاز تنفس صناعي- فيديو

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كتب - محمد عبدالناصر:

نشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، فيديو جديدًا عبر الصفحة الرسمية بموقع "فيسبوك"، تحت عنوان (جامعاتنا المصرية العريقة تقوم بتطوير جهاز التنفس الصناعي للعمل الآمن والفعال على أكثر من مريض).

ورصد الفيديو نجاح جامعة المنصورة في تعديل دائرة جهاز التنفس الصناعي للعمل الآمن والفعال على أكثر من مريض.

وقال الدكتور محمد عطية البيومي، أستاذ طب الأطفال والعناية المركزة بكلية الطب جامعة المنصورة، ونائب رئيس الجامعة: "إن العالم بلا استثناء يواجه مشكلة مرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وسط احتياج متزايد لأجهزة العناية المركزة".

واستعرض البيومي، خلال حديثه في الفيديو، وجود دائرة معدَّلة لأجهزة التنفس الصناعي، تسمح بتوصيل أكثر من مريض على جهاز التنفس الصناعي نفسه، مع تحقيق أكبر قدر من الأمان والفاعلية.

وشرح أستاذ طب الأطفال بجامعة المنصورة طبيعة عمل الجهاز ونوعه، موضحًا أنه تم عمل حساب أن يكون الجهاز كافيًا لمريضَين.