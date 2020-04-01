بعد قليل.. مدبولي يجتمع بالمحافظين عبر الفيديوكونفرانس
كتب- محمد غايات:
يعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع مجلس المحافظين بعد قليل، ومن المقرر أن يتم عقد الاجتماع بتقنية الفيديوكونفرانس.
ويناقش الاجتماع توافر السلع الغذائية والمواد المطهرة في الاسواق، كما يتابع عمليات التطهير التي تقوم بها كل محافظة.
كما يناقش الاجتماع متابعة تطبيق الحظر ومنع المخالطة والزحام منعا لانتشار الفيروس.
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