رعاية مرضى كورونا مجانا وإصابة 4 مصريين.. القوى العاملة تطمئن على المصريين في 3 دول عربية

كتب يوسف عفيفي:

قالت وزارة القوى العاملة، إن الوزير محمد سعفان، تلقى عددا من التقارير المهمة والعاجلة من مكتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا معهم أحوال العمالة المصرية في دول العمل.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بهذه المكاتب للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وجاءت التقارير كالتالي:

جدة

تلقى الوزير تقربر من المستشار العمالي بجدة وليد عبد الرازق أحمد، أشار فيه إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمر بتقديم الرعاية الصحية مجاناً لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود المصابين بـ"كورونا" المشتبه في إصابتهم به، في المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية والخاصة ، بدون أي تبعات قانونية، بما يضمن الأمن الصحي للمملكة ومواطنيها ومقيميها.

الرياض

وتلقي الوزير تقريرا من المستشار العمالي بالرياض أحمد رجائي كشف فيه عن أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شددت على أنه يحظر على القطاع الخاص إجبار العاملين على أخذ إجازة بدون راتب خلال فترة تخفيض العمل ولا يجوز إجبارهم على العمل أكثر من ساعات العمل المتفق عليها.

وأكد رجائي أن عقود العمل ملزمة لطرفي العلاقة التعاقدية - صاحب العمل والعامل- ومن ثم لا تؤثر الظروف الاستثنائية المؤقتة فيها، مشيرة إلى أن نظام العمل في السعودية لا يسمح بمنح العاملين إجازة بدون مرتب إلا في حالة موافقتهم على ذلك، ويمكن للمنشآت التي لديها عاملون لا تسمح لهم الظروف الحالية بأداء أعمالهم وفق الطرق التقليدية، اتباع طرق بديلة تمكنهم من استكمال مهامهم عن بعد.

لبنان

وفي تقرير من مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية المصرية ببيروت - لبنان، كشفت شرين عبد الجواد الملحق العمالي بالسفارة المصرية عن إصابة 4 مصريين بـ"كورونا"، وهم الآن يتلقون العلاج، أحدهم بمستشفى رفيق الحريرى الجامعة، وثلاثة في مستشفى أوتيل ديو دى فرانس وحالتهم جميعا مستقرة، مشيرة إلى أن إجمالي الاصابات من جنسيات مختلفة حتى الآن 446 حالة، وعدد الوفيات 11حالة.

الأردن

وأكد تقرير المستشار العمالي بالعاصمة عمان - الأردن، طلعت السيد، عدم الإعلان عن تسجيل أي حالات لمواطنين مصرين حتى الآن، مشيرا إلى أن وزارة الصحة الأردنية سجلت 6 حالات إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع عدد الحالات الإجمالي في المملكة إلى 274 حالة.

ونوه مكتب التمثيل العمالي بالأردن، إلى قيام المملكة بإنشاء صندوق لدعم المجهود الوطني لمكافحة وباء "كورونا"، في ظل الظروف الاستثنائية ومواجهة آثاره الاقتصادية والاجتماعية يسمى "همة وطن".