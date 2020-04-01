مقترح برلماني بزيادة المخصصات التموينية خلال شهر رمضان

كتب- أحمد علي:

ناشد النائب عمرو غلاب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين، بضرورة العمل على زيادة المخصصات التموينية للمواطنين خلال شهر رمضان، وذلك للمساهمة في تخفيف الأعباء عليهم، في ظل المواجهة الشاملة لفيروس كورونا.

وأكد "غلاب" في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، على أن الجهود التي بذلت من الدولة المصرية، بشأن مواجهة فيروس كورونا محل التقدير الكامل من الداخل والخارج، واستهدفت في المقام الأول والأخير صحة وسلامة والمواطنين، ولكن بلاشك توجد العديد من التداعيات على بعض الفئات وخاصة محدودي الدخل، الذين يستفيدوا من البطاقات التموينية، ومن ثم دعمهم ومساندتهم بشكل أكبر في شهر رمضان على أقل تقدير يصبح ضرورة مهمة.

ولفت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن العديد من الجهات الحكومية في ضوء خطة الدولة للمواجهة الشاملة للفيروس، تقدمت بالعديد من الأفكار والمساهمات التي تدعم الخطة، وتخفف الأعباء على المواطنين، ومن ثم دور وزارة التموين في هذا الصدد أصبح ضرورة مهمة وليكن بالزيادة في شهر رمضان للمخصصات التموينية.

وتطرق بحديثه نحو الدور والجهد الكبير المبذول من الأجهزة المعنية خلال هذه الأزمة لتوفير السلع الأساسية وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي منها، تلبيةً لاحتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، مع إتاحتها في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك من خلال جهود ضبط الأسواق، وتشديد الرقابة على منافذ البيع، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، فضلاً عن تعزيز دور أجهزة حماية المستهلك لضمان توفر مختلف السلع للمواطنين.