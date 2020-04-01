"أهالينا".. موقع جديد للحكومة لتوثيق وتسجيل العمالة المؤقتة المتضررة من "كورونا"

كتب- محمد عبد الناصر:

قال اللواء محمد عبد المقصود، رئيس غرفة الأزمات بمجلس الوزراء، إن الحكومة بصدد تدشين موقع إلكتروني جديد بعنوان "أهالينا"؛ بهدف مساعدة العمالة المؤقتة، التي تعاني نتيحة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمكافحة كورونا.

وأضاف عبد المقصود، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن الهدف من تدشين هذا الموقع، هو تحقيق قدر من التكافل الاجتماعي بين رجال الأعمال والعمالة المؤقتة؛ لمواجهة الأضرار الناجمة عن انتشار فيروس كورونا.

وأوضح رئيس غرفة الأزمات بمجلس الوزراء أن الموقع الخاص بالعمالة المؤقتة، سيحتوي على رابط لتسجيلهم وتوثيقهم، بالتوازي مع التسجيل الذي يتم في هذه الفترة من قِبَل وزارة القوى العاملة.

وأشار عبد المقصود إلى أن الحكومة تعمل على تطوير أدواتها؛ للتواصل مع المواطنين، وبخاصة الشباب، الذين يقبلون على مواقع التواصل الاجتماعي، منوهًا بأن الحكومة دشَّنت موقعًا إلكترونيًّا، بعنوان: care.gov.e؛ ليستطيعوا من خلاله الحصول على المعلومات من المصادر الصحيحة والرسمية لها.

وتابع رئيس غرفة الأزمات بمجلس الوزراء بأنه تم رصد 10 آلاف شائعة منذ إجراءات الحكومة للوقاية من فيروس كورونا.