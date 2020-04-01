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مطار القاهرة يستقبل رحلة استثنائية لعالقين مصريين بباريس ونقلهم إلى الحجر الصحي

01:46 م الأربعاء 01 أبريل 2020
مطار القاهرة يستقبل رحلة استثنائية لعالقين مصريين بباريس ونقلهم إلى الحجر الصحي

مطار القاهرة الدولي

كتب- محمد عبيد:

وصلت مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، رحلة تقل عالقين مصريين تابعة لشركة "إير كايرو" قادمة من باريس، وعلى متنها 87 مصريًّا كانوا عالقين في فرنسا بعد توقف حركة الطيران وَفقًا لقرار الحكومة المصرية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد .

وأجرت أطقم الحجر الصحي بالمطار الفحوصات الطبية على جميع ركاب الرحلة، وتم إخضاع جميع الركاب للتحاليل للكشف على الفيروس، ثم تم نقل الركاب بحقائبهم إلى الحجر الصحي داخل أحد الفنادق المجاورة لمطار القاهرة الدولي، وذلك بعد تجهيزه ليصبح مقرًّا لعزل المصريين العائدين من الخارج، تطبيقًا لقرار وزارة الصحة بإلزام كل العائدين من الخارج بدخول الحجر الصحي لمدة 14 يومًا؛ للتأكد من سلامتهم وخلوهم من الفيروس.

وكانت سلطة الطيران المدني المصرية أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق؛ منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر؛ لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجها دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

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