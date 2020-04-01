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للأسبوع الثالث.. البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية بدون شعب

01:04 م الأربعاء 01 أبريل 2020
للأسبوع الثالث.. البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية بدون شعب

البابا تواضروس

كتب- مصطفى علي:

يلقي البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الأربعاء، عظته الأسبوعية من المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بدون شعب للأسبوع الثالث على التوالي.

وكان قداسة البابا تواضروس الثاني، قرر تعليق اجتماع الأربعاء الأسبوعي حتى عيد القيامة المجيد، على أن يلقي قداسته العظة الأسبوعية في موعدها المعتاد من المقر البابوي بالقاهرة بدون حضور أحد، بدءًا من يوم الأربعاء 18 مارس وحتى 8 أبريل المقبل على الهواء مباشرة على القنوات الفضائية القبطية.

يأتي قرار قداسة البابا في إطار قرار الكنيسة بتعليق كل الاجتماعات الكنسية لمدة أسبوعين للمساهمة في الوقاية من فيروس كورونا.​

البابا تواضروس الكاتدرائية المرقسية بالعباسية العظة الأسبوعية

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