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جامعة الأزهر تقرر مد صلاحية لجان الحكم والمناقشة لرسائل الماجستير والدكتوراة

01:01 م الأربعاء 01 أبريل 2020
جامعة الأزهر تقرر مد صلاحية لجان الحكم والمناقشة لرسائل الماجستير والدكتوراة

جامعة الأزهر

كتب - محمود مصطفى:

قرر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، مد صلاحية لجان الحكم والمناقشة بالقدر الذي علقت فيه الدراسة، وفتح دورة (مارس) لهذا العام لتسجيل الرسائل العلمية.

وبحسب بيان الأربعاء، قرر رئيس جامعة الأزهر، اعتماد الموضوعات التي ستعرض على مجلس الجامعة لاحقا بالتاريخ الذي كان مقررا فيه انعقاده، وهو ٢٥ / ٣ / ٢٠٢٠، أداءا للحقوق، وحفظا للمراكز القانونية، وكذلك الأمر بالنسبة لمجالس الأقسام.​

جامعة الأزهر رسائل الماجستير والدكتوراة محمد المحرصاوي

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