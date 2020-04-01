من أولى ابتدائي لثالثة ثانوي.. تعرف على خريطة القنوات التعليمية اليوم

كتب- مصطفى علي:

تعرض القنوات التعليمية التابعة للهيئة الوطنية للإعلام، اليوم الأربعاء، عددا من البرامج والمناهج الخاصة لطلبة التعليم الأساسي وأيضا الثانوية العامة والفنية.

وجاءت خريطة قناة مصر التعليمية الخاصة بمراحل التعليم الأساسي (من الأول الابتدائي حتى الشهادة الإعدادية) على تردد ١٢٣٨٠ أفقي كالتالي:

- لغة انجليزية للصف الأول الابتدائي ٩ صباحا

- لغة انجليزية لثانية ابتدائي ١٠ صباحا

- رياضيات لثالثة ابتدائي ١١ صباحا

- رياضيات لرابعة ابتدائي ١٢ ظهرا

- رياضيات خامسة ابتدائي ١ ظهرا

- علوم لغات سادسة ابتدائي ٢ ظهرا

- علوم لغات أولى إعدادي ٣ عصرا

- علوم لغات ثانية إعدادي ٤ عصرا

- علوم لغات ثالثة إعدادي ٥ عصرا

فيما جاءت خريطة قناة مصر التعليمية المختصة بالمرحلة الثانوية جميعها إضافة إلى التعليم الفني على تردد ١١٧٤٧ رأسي كالتالي:

- بنك المعرفة / ١ث ٩.٣٠ صباحا

- دعوة للتعلم ١٠ ص

- سر التفوق/ ١ ث ١٠.٣٠ ص

- لغات العالم ١١.٣٠ ص

- مدرسة على الهواء/ ٣ ث ١٢.٠٠ ظهرا

- مدرسة على الهواء/ ٢ ث ٣.٠٠ عصرا

- مدرسة على الهواء / ١ ث ٤.٠٠ عصرا

- إعادة سر التفوق/ ١ ث ٥.٠٠ مساء

- حديث التعليمية ٦.٠٠ مساء

- إعادة بنك المعرفة/ ١ ث ٧.٠٠ مساء

- تبسيط العلوم / ٢ ث ٧.٣٠ مساء

- مدرسة على الهواء/ ٣ ث ٨.٠٠

- في بيتنا مدرسة/ تعليم فني ١٠.٠٠ مساء

- تعليم فني ١١.٠٠ مساء

- إعادة مدرسة على الهواء ١٢.٠٠ صباحا​