حدث ليلاً| التموين تعلن مفاجأة قبل رمضان وحقيقة أسعار الكهرباء المتداولة

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

مساعد وزير التموين يكشف عن مفاجأة للمواطنين قبل شهر رمضان

قال أيمن حسام، مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية، إن هناك تعلمات مشددة لكافة المسؤولين بالتعامل بشفافية ووضوح مع المواطنين بكل المعلومات فيما يخص الوضع الطبي والصحي أو أي شيء في مصر، مشيرًا إلى أن مصر دخلت عام 2020 بمخزون استراتيجي أكثر من المخزون الطبيعي نتيجة الركود في النصف الثاني من عام 2019.

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لجميع المحافظات.. الفترات الزمنية المحددة لأداء الاختبار التجريبي لأولى ثانوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم، جدول الاختبارات التجريبية للصف الأول الثانوي من ٥ أبريل حتى ٢٢ من الشهر نفسه، والساعات المحددة لأداء الاختبار في كل محافظة.

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"البترول" تكشف حقيقة أسعار الوقود المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي

أكد حمدى عبدالعزيز المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية عدم صحة أسعار الوقود المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي اعتبارا من أول أبريل المقبل.

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"التضامن": سنُضيف 100 ألف أسرة لـ"تكافل وكرامة" لمواجهة "كورونا"

قال الدكتور محمد العقبي، المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تعمل على إضافة 100 ألف أسرة جديدة إلى برنامج "تكافل وكرامة" لمواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

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رئيس حي الضواحي يكشف تفاصيل الحجر الصحي لعمارتي ببورسعيد

قال اللواء أحمد قاسم، رئيس حي الضواحي ببورسعيد، إن هناك حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد ظهرتا في عمارتين أحدهما في عمارة بمنطقة الوفا وعمارة أخرى في منطقة مبارك.

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بعد ظهور 10 إصابات.. "صحة الغربية" تنفذ خطة عاجلة لمنع انتشار كورونا بقرية "الهياتم"

وجه وكيل وزارة الصحة في الغربية الدكتور عبد الناصر حميدة فريق التصدي السريع في المحافظة، بالتوجه إلى قريه الهياتم التابعة لمركز المحلة الكبرى، لتنفيذ خطة تدابير احترازية عاجلة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) داخل القرية، بعد اكتشاف 10 حالات مصابة.

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فرنسا تسجل أعلى معدل يومي لوفيات كورونا منذ بداية تفشي الفيروس

سجلت فرنسا أعلى معدل يومي للوفيات بفيروس كورونا منذ بداية تفشي الفيروس، حسبما أعلن جيروم سالومون، سالومون مدير عام الشؤون الصحية في فرنسا، خلال تصريحات أدلى بها مساء الثلاثاء في باريس.

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بريطانيا تسجل أعلى زيادة يومية في حالات الوفاة جراء الإصابة بكورونا

سجلت بريطانيا أعلى قفزة يومية في حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا المستجد، حيث وصلت إلى 381 حالة وفاة بسبب الفيروس الثلاثاء، ليصل إجمالي عدد الوفيات جراء تفشى الفيروس إلى نحو 1800.

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ترامب: تحدثت مع الرئيس الروسي وولي العهد السعودي بشأن أسعار النفط

وأشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالإجراءات السعودية والروسية التي وصفها بـ"المشددة" في مواجهة تفشي وباء كوروئا.

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