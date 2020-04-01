أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

تمهيدًا لصرف الـ 500 جنيه.. القوى العاملة تبدأ حصر أعداد العمالة غير المنتظمة

08:00 ص الأربعاء 01 أبريل 2020
تمهيدًا لصرف الـ 500 جنيه.. القوى العاملة تبدأ حصر أعداد العمالة غير المنتظمة

وزير القوى العاملة

كتب - يوسف عفيفي:

كشف هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار اﻹعلامي لوزارة القوى العاملة، عن بدء الوزارة الثلاثاء في حصر أعداد المتقدمين من العمالة غير المنتظمة عبر المنظومة الإلكترونية على موقع الوزارة، للحصول على منحة استثنائية قدرها 500 جنيه.

بلغ عدد العمالة غير المنتظمة التي سجلت عبر المنظومة على موقع الوزارة حتى أمس، مليونًا و300 ألف عامل.

وأوضح سعد الدين، لمصراوي، أن العمل على تدقيق هذه البيانات التي تسجل على موقع الوزارة يتم أولاً بأول، تمهيدًا للنظر في رعاية هذه الفئة لرفع العبء عن كاهلهم نتيجة تفشي وباء كورونا.

ويجرى التدقيق من خلال اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزارتي القوى العاملة والتضامن الاجتماعي والجهات المعنية الأخرى.

وأشار إلى أن المنحة الاستثنائية التي تصرف للعمالة غير المنتظمة المستفيدة والمسجلة بقواعد بيانات مديريات القوى العاملة بالمحافظات، تصرف عبر مكاتب البريد التابعة لمحل إقامة كل عامل، وفقا لنظام معين بهدف القضاء على أي تجمعات طبقًا للإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة كورونا.

وجاءت كيفية التسجيل على الموقع باتباع الخطوات الآتية:
- الدخول على موقع للوزارة: http://www.manpower.gov.eg/
- اختيار تسجيل العمالة غير المنتظمة.
- اختيار اضغط هنا للتسجيل.
- ملئ بيانات الاستمارة.
- الضغط على إرسال.

يأتي ذلك في إطار الاهتمام الكبير من جانب القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخطة الدولة الشاملة لحماية العمالة غير المنتظمة من أي تداعيات لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وفي سياق متصل، تجري وزارة التضامن الاجتماعي تنسيقًا مع عدد من الوزارت، منها التربية والتعليم والشباب الرياضة والتنمية المحلية وهيئة البريد المصري لاستغلال مراكز الشباب والمدارس الملاصقة لمكاتب البريد في القرى والمراكز على مستوى محافظات الجمهورية في تنظيم الأعداد الكبيرة وإتاحة مساحة تسمح بالتباعد بين الراغبين في عمليات صرف المرتبات والمعاشات وباقي التعاملات المالية للمواطنين.​

العمالة غير المنتظمة وزارة القوى العاملة المنظومة الإلكترونية

الخبر التالى:

حدث ليلاً| التموين تعلن مفاجأة قبل رمضان وحقيقة أسعار الكهرباء المتداولة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 710

    عدد المصابين

  • 157

    عدد المتعافين

  • 46

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 837211

    عدد المصابين

  • 176058

    عدد المتعافين

  • 41250

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان