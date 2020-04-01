تمهيدًا لصرف الـ 500 جنيه.. القوى العاملة تبدأ حصر أعداد العمالة غير المنتظمة

كتب - يوسف عفيفي:

كشف هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار اﻹعلامي لوزارة القوى العاملة، عن بدء الوزارة الثلاثاء في حصر أعداد المتقدمين من العمالة غير المنتظمة عبر المنظومة الإلكترونية على موقع الوزارة، للحصول على منحة استثنائية قدرها 500 جنيه.

بلغ عدد العمالة غير المنتظمة التي سجلت عبر المنظومة على موقع الوزارة حتى أمس، مليونًا و300 ألف عامل.

وأوضح سعد الدين، لمصراوي، أن العمل على تدقيق هذه البيانات التي تسجل على موقع الوزارة يتم أولاً بأول، تمهيدًا للنظر في رعاية هذه الفئة لرفع العبء عن كاهلهم نتيجة تفشي وباء كورونا.

ويجرى التدقيق من خلال اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزارتي القوى العاملة والتضامن الاجتماعي والجهات المعنية الأخرى.

وأشار إلى أن المنحة الاستثنائية التي تصرف للعمالة غير المنتظمة المستفيدة والمسجلة بقواعد بيانات مديريات القوى العاملة بالمحافظات، تصرف عبر مكاتب البريد التابعة لمحل إقامة كل عامل، وفقا لنظام معين بهدف القضاء على أي تجمعات طبقًا للإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة كورونا.

وجاءت كيفية التسجيل على الموقع باتباع الخطوات الآتية:

- الدخول على موقع للوزارة: http://www.manpower.gov.eg/

- اختيار تسجيل العمالة غير المنتظمة.

- اختيار اضغط هنا للتسجيل.

- ملئ بيانات الاستمارة.

- الضغط على إرسال.

يأتي ذلك في إطار الاهتمام الكبير من جانب القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخطة الدولة الشاملة لحماية العمالة غير المنتظمة من أي تداعيات لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وفي سياق متصل، تجري وزارة التضامن الاجتماعي تنسيقًا مع عدد من الوزارت، منها التربية والتعليم والشباب الرياضة والتنمية المحلية وهيئة البريد المصري لاستغلال مراكز الشباب والمدارس الملاصقة لمكاتب البريد في القرى والمراكز على مستوى محافظات الجمهورية في تنظيم الأعداد الكبيرة وإتاحة مساحة تسمح بالتباعد بين الراغبين في عمليات صرف المرتبات والمعاشات وباقي التعاملات المالية للمواطنين.​