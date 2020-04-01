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مصطفى بكري يتقدم بطلب إحاطة حول إجبار العائدين من الخارج على الحجر بالفنادق

04:00 ص الأربعاء 01 أبريل 2020
مصطفى بكري يتقدم بطلب إحاطة حول إجبار العائدين من الخارج على الحجر بالفنادق

النائب مصطفى بكري

كتب - أحمد علي:

تقدم عضو مجلس النواب النائب مصطفى بكري بطلب إحاطة عاجل بشأن إشكاليات المصريين العالقين بالخارج.

تضمن الطلب أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر تعليماته إلى الحكومة لحل مشكلة العالقين بالخارج وضمان عودتهم للبلاد، وقد قامت الحكومة بنقل المئات منهم من الخارج رغم أن كثيرًا منهم ليسوا مقيمين وبعضهم يعمل بشكل موسمي وآخرون كانوا في زيارات خاصة.

وأضاف بكري أنه رغم ذلك صدر من الحكومة قرار بشأن إجبار الذين يرغبون في العودة على التوقيع على إقرارات تتضمن قبولهم الحجر الصحي لمدة أسبوعين على الأقل في أحد الفنادق، ونظرًا لأن ذلك ليس في استطاعة غالبية العائدين، وهذا أمر يكلفهم الكثير في كافة الأحوال نتيجة إجبارهم على الإقامة في فنادق غالية الثمن، ناهيك عن تكلفة الوجبات.
وطالب بكري الحكومة بتسهيل الإجراءات وعمل التحاليل اللازمة وتوفير معسكرات أو مستشفيات للحجر الصحي إن كان هناك ما يستوجب ذلك، خاصة وأن العديد من البلاد تحملت التكلفة لغير القادرين، مؤكدًا على ضرورة التدخل في هذا الأمر والاستجابة لمطالب المصريين العائدين من الخارج.‎

مصطفى بكري العائدين من الخارج مجلس النواب الحجر الصحي

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