نقل البرلمان: كامل الوزير ورجاله يستحقون كل التحية

كتب - أحمد علي:

وجه النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب تحية إجلال واعتزاز للفريق كامل الوزير وزير النقل، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت لديه رؤية ثاقبة عندما اختار بنفسه القريب كامل الوزير ليتولى واحدًا من أهم وأخطر الملفات الوزارية.

وجه زين الدين، في بيان، حديثه للفريق كامل الوزير، وجميع القيادات والعاملين بالوزارة بصفة عامة داخل مرفقي السكك الحديدية ومترو الأنفاق، قائلاً: "إن الشعب المصري بجميع انتماءاته السياسية والشعبية والحزبية يقدر الدور والجهد الكبير والجبار الذي تقومون به خلال حرب الدولة المصرية بجميع أجهزتها ضد فيروس كورونا".

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين أن الفريق كامل الوزير ورجاله بذلوا جهدًا فاق الخيال من أجل توفير كل سُبل الراحة لجميع الركاب داخل مختلف وسائل النقل والمواصلات وفي مقدمتها قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، مشيرًا إلى أن الفريق كامل الوزير كان يتابع بنفسه ويقوم بجولات مكوكية ومستمرة وفي توقيتات زمنية صعبة داخل مرفقي ومحطات وقطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، وكان يتابع بنفسه توافر الأتوبيسات أمام محطة السكك الحديدية لنقل الركاب إلى منازلهم خلال فترة حظر التجوال.​