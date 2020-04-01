صناعة الوفد: خفض أسعار الكهرباء للمصانع يعزز ثقة المستثمر في مواجهة التحديات

كتبت - ميرا ابراهيم:

قال المهندس حمدي قوطة، رئيس لجنة الصناعة بحزب الوفد، إن قرار رئيس مجلس الوزراء بتخفيض أسعار بيع الطاقة الكهربائية الموردة للأنشطة الصناعية يعكس حرص الدولة المصرية على دعم المصدرين، والوقوف بجانب المستثمرين، والتأكيد على أنهم شركاء أساسيين لدعم اقتصاد الدولة خاصة في هذه الفترة.

وأوضح قوطة، في بيان له، أن القرار يساهم بشكل إيجابي في تجاوز أزمة فيروس كورونا، وتقاسم تلك المحنة على المصنعين والحكومة، خاصة في إطار تنفيذ الحكومة عدد من الإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، والتي تستلزم تضافر جميع الجهود وتولي الحكومة مهمة تقليل التبعات والآثار السلبية التي تسبب فيها الفيروس.

ولفت رئيس لجنة الصناعة بحزب الوفد، أن حزمة قرارات الحكومة الأخيرة لدعم الاقتصاد تعكس حرص الدولة المصرية على سرعة التعامل لدعم قطاع الصناعة وكذا مواجهة التداعيات الراهنة، والحد من آثارها السلبية المتوقعة بقدر الإمكان، وتعزيز ثقة المستثمرين ومجتمع الأعمال وكافة الشركات العاملة بالسوق الوطني في إمكانيات الاقتصاد المصري.