برلماني يطالب بزيادة المعامل الخاصة بإجراء تحليل فيروس كورونا

كتبت - ميرا ابراهيم:

أشاد عمرو غلاب، أمين حزب مستقبل وطن بالمنيا، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، بتوجيه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بزيادة عدد المعامل بالمستشفيات التي تسمح بإجراء التحليل الخاص بفيروس كورونا.

وأشار "غلاب" في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إلى أن وجود ٢٦ معملا فقط على مستوى الجمهورية غير كاف، لاسيما في ظل زيادة عدد حالات الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا نتيجة مخالطة من ثبت إيجابية نتائج التحاليل الخاصة بهم أو العائدين من الخارج.

وأكد أمين حزب مستقبل وطن بالمنيا، أن زيادة عدد معامل إجراء التحليل الخاص بفيروس كورونا (PCR) سلاح ذو حدين، سواء في منع استغلال المواطنين من جانب بعض معامل التحاليل الخاصة، فضلا عن أن التوسع في المعامل يمنع تنقل المواطنين لمسافات كبيرة بما يساهم في الحد من انتشار الفيروس.

وأوضح أن وجود معامل التحاليل في مناطق متباعدة يدفع بعض حالات الاشتباه للانتقال لمسافات طويلة بما ينذر بانتشار الفيروس في أماكن متفرقة.

وشدد "غلاب"، على ضرورة مراعاة الكثافة السكانية في تخصيص معامل إجراء التحليل الخاص بفيروس كورونا المستجد (PCR)، وكذلك ضرورة وجود أكثر من معمل في المناطق الأكثر عددًا في نسبة الإصابة.

ودعا عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أهمية الاستفادة من المستشفيات الجامعية والعامة الموجودة في كل محافظات الجمهورية، وتخصيص معامل بها لإجراء التحاليل الطبية الخاصة باكتشاف فيروس كورونا.