وزير الأوقاف يجري اتصالًا هاتفيًا لتقديم واجب العزاء لأسرة الشيخين العجمي وهاني

كتب - محمود مصطفى:

أجرى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اتصالا هاتفيًا بكل من محمود العجمي الأخ الأصغر للشيخ محمد العجمي مدير أوقاف السويس، ومحمد حسني نجل عم الشيخ هاني محمد اسماعيل وكيل مديرية الشرقية السابق، بمستشفى بني سويف، لتقديم واجب العزاء للأسرتين، والاطمئنان على انتهاء إجراءات تسلم الجثامين.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها الجمعة، أن الدكتور ماهر جبر عميد مركز الثقافة الإسلامية ببني سويف، على تواصل دائم مع الدكتور محمد مختار جمعة، وطمأنه منذ قليل على انتهاء جميع الإجراءات اللازمة، وأن الأسرتين بصدد تسلم الجثمانين الطاهرين والتحرك من بني سويف إلى أسيوط.

ونعت وزارة الأوقاف وزيرا وأئمة وقيادات وعاملين بخالص الأسى والحزن، الشيخ محمد محمود العجمي مدير مديرية السويس، والشيخ هاني محمد أحمد اسماعيل وكيل مديرية الشرقية السابق، اللذين لقي الله (عز وجل) اليوم، إثر تعرضهما لحادث سير في طريقهما من السويس إلى أسيوط.

ودعت وزارة الأوقاف، الله (عزوجل) أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يسكنهما فسيح جناته، و أن يجزيهما خير الجزاء عما قدما لخدمة الدعوة، وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان، وأن يخلف أهلهما والوزارة فيهما خيرًا.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها الجمعة، أن الدكتور محمد مختار جمعة، كلف الشيخ صبري ياسين رئيس قطاع المديريات، بالتوجه على رأس وفد كبير إلى أسيوط، لتقديم واجب العزاء لأسرتيهما نيابة عن الوزير والوزارة.​