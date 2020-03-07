بعد نجاح الموجة 15 لاسترداد الأراضي.. شعراوي: المحافظات تستعد لتنفيذ الموجة الـ16

كتب- محمد نصار:

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، استمرار المحافظات في تنفيذ ازالة التعديات على أملاك الدولة والتصدى بكل حسم لكافة أشكالها، مشددًا على أن التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خط أحمر لن يتم التهاون فيه ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة واستعادة هيبتها.

وقال إن الإزالات مستمرة ليتم الردع تنفيذًا للقانون، مطالبًا المواطنين بعدم مخالفة القانون والتوجه للتصالح فورًا في الحالات التي ينطبق عليها قانون التصالح وإلا سيتم الإزالة فورًا.

وأشار شعراوي إلى قيام الوزارة بتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية خلال اجتماعه مع المحافظين لمتابعة سير والوقوف على الإجراءات التي تنفذها المحافظات لتقنين واسترداد أراضي الدولة، موضحًا أن المحافظات نجحت خلال تنفيذ الموجة 15 والتى استمرت فى الفترة من2 /2/2020 وحتى 29/2/2020 فى تنفيذ ازالة التعديات فى 11 ألفاً و 651 مبنى مخالف على مساحة أكثر من 4 ملايين متر مربع اضافة الى 4246 حالة تعدى على الاراضى الزراعية بمساحة أكثر من 64 ألف فدان ، كما أكد الوزير على التنسيق المستمر مع المحافظات وكافة الجهات المعنية وقوات انفاذ القانون لتنفيذ القرارات التى تتخذها اللجنة العليا لاسترداد الاراضى برئاسة المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية.

وأكد الوزير أن الموجة 15 شملت الحالات التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين ومازلت متعدية على اراضى الدولة وغير راغبة فى تنفيذ القانون والحالات التى تقدمت بطلبات تقنين ولم تثبت جدية ولم تستكمل باقى الاجراءات من سداد رسوم الفحص والمعاينة أو عدم استكمال الاوراق المطلوبة وكذلك الحالات التى أقرت لجان التقنين بالمحافظات انها غير قابلة للتقنين ولا تنطبق عليها الشروط بالاضافة الى حالات التعدى على أراضى المنفعة العامة .

وأشار اللواء محمود شعراوى ان محافظات المنيا والشرقية والغربية وبنى سويف والقليوبية تأتى فى مقدمة المحافظات فى عدد إزالات المبانى المخالفة حيث نفذت محافظة المنيا 1692 حالة إزالة والشرقية 1091 حالة والغربية 1024 حالة وبني سويف 696 حالة والقليوبية 682 حالة .

فيما تأتي محافظات الشرقية والمنوفية وأسيوط فى مقدمة المحافظات فى إزالة التعديات على الأراضى الزراعية حيث نفذت محافظة الشرقية 1192 حالة إزالة، والمنوفية 992 حالة ، وأسيوط 358 حالة إزالة .

وشدد الوزير على أجهزة المحافظات بعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى على أراضى املاك الدولة والاراضى الزراعية وسرعة ازالة تلك التعديات فى المهد قبل أن تتفاقم وتصبح كتلا خرسانية يصعب التعامل معها واتخاذ الاجراءات القانونية مع كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة مكلفاً الاجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتنسيق مع أجهزة الامن وكافة الجهات المعنية لازالة المخالفات فى بدايتها .

واضاف اللواء محمود شعراوى أن ازالة التعديات على املاك الدولة واحراز خطوات متقدمة فى ملف تقنين الاوضاع هو أحد معايير تقييم القيادات المحلية لافتا الى التنسيق المستمر بين غرفة العمليات المركزية فى الوزارة وغرف العمليات فى المحافظات لمتابعة سير اجراءات واستمرار حملات الازالة وتقديم الدعم المطلوب للاسراع بمعدلاتها مع مراعاة الاعتبارات الاجتماعية فى بعض الحالات .