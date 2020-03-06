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وزيرة الصحة تصل إلى الأقصر لمتابعة اكتشاف 12 حالة حاملة لفيروس "كورونا"

11:36 م الجمعة 06 مارس 2020
وزيرة الصحة تصل إلى الأقصر لمتابعة اكتشاف 12 حالة حاملة لفيروس "كورونا"

الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان

الأقصر- (أ ش أ):

وصلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لمحافظة الأقصر، مساء اليوم الجمعة؛ لمتابعة اكتشاف 12 حالة حاملة لفيروس (كورونا) المستجد على إحدى البواخر النيلية.

وصرح مصدر مسؤول بالصحة، أن الوزيرة ستشرف بنفسها على عمليات التطهير والمتابعة، وأنه يجري نقل الحالات حاليا الحاملة للفيروس إلى مستشفى (النجيلة) في مطروح، إلى جانب تطهير الباخرة النيلية، واتخاذ الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وكانت وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية قد أعلنا اكتشاف 12 حالة إيجابية حاملة لفيروس (الكورونا) المستجد (كوفيد -19)، ولم تظهر عليهم أي أعراض، وذلك على إحدى البواخر النيلية القادمة من محافظة أسوان إلى محافظة الأقصر.

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هالة زايد فيروس كورونا وزارة الصحة منظمة الصحة العالمية

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