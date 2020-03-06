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بدء مسابقة بورسعيد للقرآن بالحداد على روح مدير أوقاف السويس والفدائية زينب الوكيل

11:33 م الجمعة 06 مارس 2020
بدء مسابقة بورسعيد للقرآن بالحداد على روح مدير أوقاف السويس والفدائية زينب الوكيل

الدكتور محمد مختار جمعة

كتب- محمود مصطفى:

استهل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم والابتهال، بالوقوف دقيقة حدادًا على روح كل من الشيخ محمد محمود العجمي مدير أوقاف السويس، والشيخ هاني محمد أحمد إسماعيل وكيل أوقاف الشرقية السابق، والفدائية البورسعيدية زينب الوكيل.

ونعت وزارة الأوقاف وزيرا وأئمة وقيادات وعاملين بخالص الأسى والحزن، الشيخ محمد محمود العجمي مدير مديرية السويس، والشيخ هاني محمد أحمد اسماعيل وكيل مديرية الشرقية السابق، اللذين لقي الله (عز وجل) اليوم، إثر تعرضهما لحادث سير في طريقهما من السويس إلى أسيوط.

ودعت وزارة الأوقاف، الله (عزوجل) أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يسكنهما فسيح جناته، و أن يجزيهما خير الجزاء عما قدما لخدمة الدعوة، وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان، وأن يخلف أهلهما والوزارة فيهما خيرًا.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها الجمعة، أن الدكتور محمد مختار جمعة، كلف الشيخ صبري ياسين رئيس قطاع المديريات، بالتوجه على رأس وفد كبير إلى أسيوط، لتقديم واجب العزاء لأسرتيهما نيابة عن الوزير والوزارة.

محمد مختار جمعة وزارة الأوقاف عادل الغضبان مسابقة بورسعيد للقرآن

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