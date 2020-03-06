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برلماني: تسجيل منتجات مطروح كبلد منشأ يضع المحافظة على خريطة التجارة العالمية

11:02 م الجمعة 06 مارس 2020
برلماني: تسجيل منتجات مطروح كبلد منشأ يضع المحافظة على خريطة التجارة العالمية

مجلس النواب

كتب- أحمد علي:

قال النائب أحمد رسلان، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن تسجيل عدد من المنتجات الغذائية بمطروح كبلد منشأ مصري يحدث طفرة كبيرة للمحافظة، ويضعها على خريطة التصدير والتجارة العالمية.

وأشاد "رسلان" في بيان صحفي، اليوم الجمعة، باهتمام القيادة السياسية بمطروح، التي لاقت اهتمامًا كبيرًا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أن ما قام به جهاز تنمية التجارة الداخلية، التابع لوزارة التموين، بتسجيل منتجات التين والعنب البراني وزيت الزيتون، يساعد على زيادة القيمة التصديرية لسلع المحافظة.

وأشاد رئيس لجنة الشئون العربية، بالدور الكبير الذي بذله الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين، في تسجيل عدد من المنتحات المصرية، كبلد منشأ حيث يعكس فكر جديد.

مجلس النواب خريطة التجارة العالمية أحمد رسلان مطروح المنتجات الغذائية

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