"اتصلنا على تليفونه قالولنا البقاء لله".. تفاصيل مصرع وكيل أوقاف السويس في حادث سير

كتب- محمود مصطفى:

كشفت مصادر مطلعة بوزارة الأوقاف، تفاصيل جديدة في واقعة مصرع الشيخ محمد عجمي وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، وأحد أعضاء المتابعة والتفتيش بمديرية أسيوط، اليوم الجمعة.

وقالت المصادر في تصريحات لـ"مصراوي" الجمعة، إن الشيخ محمد عجمي وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، الذي يبلغ من العمر 46 عامًا، تابع خطبة الجمعة بجميع مساجد المديرية، واطمأن على تنفيذ تعليمات الوزارة في هذا الشأن بجميع الإدارات، وتلقى تقريرًا بعدم حدوث أي شيء يؤثر على الخطبة التي كان عنوانها "القيم الإنسانية في سورة الحجرات".

وتابعت المصادر: "وكيل الأوقاف بالسويس عقد اجتماعًا داخل مكتبه، لم يستمر طويلًا، انصرف بعدها من المديرية، واستقل سيارته متوجهًا إلى محافظة أسيوط، حيث تقيم أسرته وعائلته هناك، وغادر مكتبه بعد صلاة العصر، وبمجرد وصوله إلى محافظة بني سويف، تعرض لحادث سير وانقلبت السيارة، وكان يرافقه أحد أعضاء إدارة المتابعة والتفتيش بمديرية أسيوط، يدعى الشيخ هاني محمد 58 سنة، الذي كان يعمل قبل ذلك وكيلًا لمديرية الشرقية، ولقي مصرعهما في الحال".

وأوضحت المصادر: "في الخامسة والنصف من مساء اليوم، تداولت أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد بتعرض الشيخ محمد العجمي وكيل وزارة الأوقاف بالسويس لحادث سير، ولقي مصرعه على الفور".

وتابعت المصادر: "بمجرد علم قيادات وزارة الأوقاف، بالمنشورات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، تم على الفور الاتصال بالهاتف الخاص بالشيخ محمد العجمي، وأجاب على هاتفه مسعف مستشفى بني سويف العام البقاء لله الشيخ محمد في ذمة الله".

وأشارت المصادر، إلى أنه تم إبلاغ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بالواقعة، لاتخاذ اللازم، لبحث كيفية تعويض أسرتي الشيخ محمد عجمي والشيخ هاني.

وشغل الشيخ محمد العجمي، منصب وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط والإسكندرية، وتولى مؤخرًا منصب مدير مديرية السويس.