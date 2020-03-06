"النجيلة" يستعد لاستقبال 12 حالة مصابة بكورونا من الأقصر

كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة للإعلام والمتحدث باسم الوزارة، إن الـ12 حالة التي تم اكتشافها اليوم الجمعة حاملة لفيروس كورونا المستجد، سيتم إرسالها إلى مستشفى النجيلة بمطروح المخصص لعزل الحالات المصابة.

كانت وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، أعلنتا اليوم الجمعة، اكتشاف 12 حالة إيجابية لفيروس الكورونا المستجد (كوفيد -19) حاملة للفيروس ولم تظهر عليهم أي أعراض، وذلك على متن إحدى البواخر النيلية القادمة من محافظة أسوان إلى محافظة الأقصر.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، أنه كان على متن الباخرة سائحة تايوانية من أصل أمريكي وفور عودتها إلى بلادها تم ورود معلومات من منظمة الصحة العالمية واللوائح الصحية الدولية باكتشاف إصابتها بفيروس الكورونا.

وأكد مجاهد، أنه تمت متابعة الحالة الصحية لجميع المخالطين لها والمتواجدين معها على متن الباخرة خلال 14 يومًا ولم تظهر عليهم أي أعراض، لافتًا إلى أنه تم إجراء تحاليل الـ(pcr) لهم في اليوم الـ14 أي في نهاية فترة حضانة الفيروس، وثبت وجود 12 حالة إيجابية لفيروس الكورونا أي حاملة للفيروس، من المصريين العاملين على الباخرة دون ظهور أعراض.

بدوره، أوضح مصدر مستشفى النجيلة لمصراوي، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستوى استعدادا لاستقبال الحالات، بعد ابلاغهم بالاصابات الجديدة من قِبل وزارة الصحة.

ولفت المصدر إلى خروج حالتين كانتا مرافقين للمصاب الكندي وثبت سلبية عيناتهما، على أن يتم التزام الحجر الصحي داخل مقر عملهما بحقول خالدة.