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كيف تقي نفسك من فيروس "كورونا" في أماكن العمل؟

07:50 م الجمعة 06 مارس 2020
كيف تقي نفسك من فيروس "كورونا" في أماكن العمل؟

كيف تقي نفسك من فيروس كورونا في أماكن العمل؟


كتب- محمد عاطف:

نشر الحساب الرسمي لمنظمة الصحة العالمية على موقع التواصل "تويتر"، تغريدة إرشادية حول كيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في أماكن العمل.

جاء نص التغريدة: "تجب المواظبة على مسح الأسطح مثل المكاتب والمناضد والمستلزمات المكتبية مثل الهواتف ولوحات المفاتيح بمطهر".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، اكتشاف 12 حالة إيجابية لفيروس الكورونا المستجد (كوفيد -19) حاملة للفيروس ولم تظهر عليهم أي أعراض، على متن إحدى البواخر النيلية القادمة من محافظة أسوان إلى محافظة الأقصر.

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النظافة فيروس كورونا أماكن العمل نظافة المكاتب نظافة الأسطح العدوى

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