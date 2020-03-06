كيف تقي نفسك من فيروس كورونا في أماكن العمل؟



كتب- محمد عاطف:

نشر الحساب الرسمي لمنظمة الصحة العالمية على موقع التواصل "تويتر"، تغريدة إرشادية حول كيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في أماكن العمل.

جاء نص التغريدة: "تجب المواظبة على مسح الأسطح مثل المكاتب والمناضد والمستلزمات المكتبية مثل الهواتف ولوحات المفاتيح بمطهر".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، اكتشاف 12 حالة إيجابية لفيروس الكورونا المستجد (كوفيد -19) حاملة للفيروس ولم تظهر عليهم أي أعراض، على متن إحدى البواخر النيلية القادمة من محافظة أسوان إلى محافظة الأقصر.