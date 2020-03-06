تطبيق الحجر الصحي للمخالطين للحالات المصابة داخل باخرة الأقصر



كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة للإعلام والمتحدث باسم الوزارة، إن الـ ١٢ حالة التي تم اكتشافها اليوم الجمعة حاملة لفيروس كورونا المستجد، سيتم إرسالهم إلى مستشفى النجيلة بمطروح المخصص لعزل الحالات المصابة.

وأوضح مجاهد في تصريحات لمصراوي، أن العاملين في الباخرة السياحية الذين لم يثبت إصابتهم سيتم عزلهم في الباخرة لمدة ١٤ يومًا، ولن يسمح بمغادرتهم وسيتم إجراء المتابعة الطبية لهم وتعقيم المركب باستمرار واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية بشأنهم.

كانت وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، أعلنتا اليوم الجمعة، اكتشاف 12 حالة إيجابية لفيروس الكورونا المستجد (كوفيد -19) حاملة للفيروس ولم تظهر عليهم أي أعراض، وذلك على متن إحدى البواخر النيلية القادمة من محافظة أسوان إلى محافظة الأقصر.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، أنه كان على متن الباخرة سائحة تايوانية من أصل أمريكي وفور عودتها إلى بلادها تم ورود معلومات من منظمة الصحة العالمية واللوائح الصحية الدولية باكتشاف إصابتها بفيروس الكورونا.

وأكد مجاهد، أنه تمت متابعة الحالة الصحية لجميع المخالطين لها والمتواجدين معها على متن الباخرة خلال 14 يومًا ولم تظهر عليهم أي أعراض، لافتًا إلى أنه تم إجراء تحاليل الـ(pcr) لهم في اليوم الـ14 أي في نهاية فترة حضانة الفيروس، وثبت وجود 12 حالة إيجابية لفيروس الكورونا أي حاملة للفيروس، من المصريين العاملين على الباخرة دون ظهور أعراض.

لمعرفة كل ما يتعلق بفيروس كورونا.. اضغط هنا