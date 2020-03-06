أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا الزمالك والترجي أسعار الذهب سد النهضة الطقس تعليق العمرة محمد رمضان

الصحة تدشن خطًا ساخنًا للرد على استفسارات المواطنين حول "كورونا"

07:32 م الجمعة 06 مارس 2020
الصحة تدشن خطًا ساخنًا للرد على استفسارات المواطنين حول "كورونا"

ارشيفية

كتب- أحمد جمعة:

نشر حساب وزراة الصحة والسكان على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تغريدة كشف فيها، أرقام الخط الساخن الذي دشنته الوزارة مؤخرًا للتواصل حول فيروس "كورونا".

وقالت التغريدة: "إذا كان لديك أي تساؤلات حول فيروس كورونا، وترغب في المساعدة الطبية، يمكنك التواصل معنا عبر الخط الساخن 105".

فيروس كورونا وزراة الصحة والسكان تويتر

الخبر التالى:

المفتي يدين التفجير الإرهابي في محيط السفارة الأمريكية بتونس
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:بالفيديو - اللحظات الأولى لفحص المخالطين لمصابي كورونا بباخرة الأقصر