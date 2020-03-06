الصحة تدشن خطًا ساخنًا للرد على استفسارات المواطنين حول "كورونا"
07:32 م الجمعة 06 مارس 2020
كتب- أحمد جمعة:
نشر حساب وزراة الصحة والسكان على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تغريدة كشف فيها، أرقام الخط الساخن الذي دشنته الوزارة مؤخرًا للتواصل حول فيروس "كورونا".
وقالت التغريدة: "إذا كان لديك أي تساؤلات حول فيروس كورونا، وترغب في المساعدة الطبية، يمكنك التواصل معنا عبر الخط الساخن 105".
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