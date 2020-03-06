إعلان أسماء الفائزين بجوائز "مصطفى وعلي أمين" الصحفية

كتب - مصطفى علي:

أعلن مجلس أمناء جوائز مصطفى وعلي أمين الصحفية الفائزين بالجوائز عن الأعمال المنشورة عام 2019.

وفاز بجائزة التحقيق الصحفي محمد أسعد من جريدة صوت الأمة عن تحقيقاته حول المواصفات القياسية لبودرة طفايات الحريق في مصر، وحصلت الكاتبة الصحفية سناء البيسي على جائزة شخصية العام الصحفية، كما فاز الكاتب الصحفي جلال عارف بجائزة أفضل كاتب مقال، وفاز الصحفي خالد الشامي من جريدة "المصري اليوم" بجائزة أفضل حوار صحفي عن سلسلة حوارات مع مرشحي الرئاسة في الجزائر، وفازت غادة محمد الشريف من الجريدة نفسها، بجائزة القصة الإنسانية عن "ليلة على الرصيف"، وفاز محمد يحيى الصحفي بحريدة الوطن بجائزة التغطية الرياضية.

كما فاز الفنان عمرو فهمي من "الأخبار" بجائزة الكاريكاتير، وفاز الصحفي أحمد معوض من "أخبار اليوم" بجائزة الإخراج الصحفي، وفاز المصور الصحفي أحمد حسن (الأخبار) بجائزة أفضل صورة صحفية، عن حادث قطار محطة مصر، وفاز موقع "القاهرة 24" بجائزة الصحافة الالكترونية، والذي يرأس تحريره الصحفي محمود المملوك.

كما قرر مجلس الأمناء منح جائزة الانتماء للكاتب الصحفي عبدالقادر محمد علي (الأخبار)، إضافة إلى جائزة الأول على قسم الصحافة بأكاديمية أخبار اليوم، وفازت بها ريهام عاطف عبدالمقصود، وجائزة الأول على قسم صحافة بإعلام القاهرة، وفازت بها فاطمة فتحي عبدالعزيز.

كما قرر مجلس الأمناء تكريم الكاتب الصحفي أحمد جلال مدير عام مؤسسة أخبار اليوم عن جهوده الإدارية بالمؤسسة.

وصرحت صفية مصطفى أمين الأمين العام لمؤسسة الجوائز، بأنه سيتم إقامة حفل كبير يحضره عدد من كبار المسئولين، والصحفيين والكتاب، لتوزيع الجوائز على الفائزين.

وذكر مجلس أمناء الجائزة أن لجنة تحكيم مستقلة قامت بفرز الأعمال المقدمة، والتي وصلت 217 عملا صحفيا، في مجالات التحقيق والحوار الصحفي والإخراج والقصة الإنسانية والصورة الصحفية والتغطية الرياضية والكاريكاتير، بينما قررت لجنة التغطية الاقتصادية حجب الجائزة.