مطار برج العرب يحصل على شهادة الأيزو

كتب - محمد عبيد:

حصل مطار برج العرب الدولى على شهادة الأيزو الدولية ( ISO 9001_ 2015 ) المعتمدة من هيئة القياسات العالمية بواسطة الشركة المانحة SGS المتخصصة في مجال تطبيق معايير أنظمة السلامة والجودة الشاملة والذى يعد مقياسا للتقييم الفعلي للأداء.

وقال الطيار عادل محجوب رئيس الشركة المصرية للمطارات إن حصول مطار برج العرب الدولي على تجديد شهادة الأيزو الدولية الخاص بتطبيق معايير أنظمة السلامة والجودة الشاملة يعد مقياسا للتقييم الفعلي للأداء وخطوة أساسية نحو تطوير منظومة المطارات المصرية.

وأضاف محجوب أن هذا يعد إنجازًا جديدًا ضمن قائمة إنجازات الشركة المصرية للمطارات التي تضع نصب أعينها توسيع مظلة الاعتمادات الدولية لتشمل جميع المطارات بما يعزز من المكانة الريادية التي تحظى بها المطارات المصرية ولكونها البوابة الأولى لجمهورية مصر العربية.

وأشار إلى أن فريق المراجعين بالشركة الدولية المانحة أشاد بفاعلية النظام والتطور في الأداء وتعاون العاملين بالمطار والعمل بروح الفريق الواحد والتي ظهرت نتائجها خلال عمليه المراجعة .

ويأتي حصول مطار برج العرب على شهادة الايزو في إطار خطة وزارة الطيران المدني وخطتها نحو مواكبة التطوير والتحديث في مختلف المجالات بالمطارات المصرية.. وفى إطار تطبيق رؤية الدولة المصرية والعمل بأهداف التنمية الشاملة لدفع مسيرة الإنتاج والتميز وتحقيق أعلى مستوى للخدمات المقدمة للعملاء والمسافرين.

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