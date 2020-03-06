"الآثار": القبض على متسلق هرم خوفو واتخاذ الإجراءات القانونية ضده

كتب - مصطفى علي:

أعلنت وزارة السياحة والآثار، أنه تم القبض على أحد الزائرين المصريين، الذي قام بتسلق الهرم الأكبر (خوفو)، حيث تصدى له أفراد الأمن من الوزارة وشرطة السياحة والآثار الذين قاموا بإجباره على النزول.

وأشارت الوزارة - في بيان اليوم - إلى أنه تم اصطحاب المتسلق إلى قسم شرطة السياحة والآثار بالهرم، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

جدير بالذكر أن مجلس النواب كان قد وافق في جلسته العامة في شهر فبراير الماضي على التعديلات التي تقدمت بها الحكومة المصرية باستحداث مادتين بقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 لتجريم ومعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بتسلق الآثار المصرية وارتكاب أية سلوك مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد في المتاحف أو الأماكن الأثرية أو الدخول خلسة، كما تضاعف العقوبة حال ارتباط الفعلين المشار إليهما.