"الصحفيين": تأجيل انعقاد الجمعية العمومية إلى 20 مارس

كتب - مصطفى علي:

قرر مجلس نقابة الصحفيين، اليوم الجمعة، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابة، إلى يوم الجمعة الموافق 20 مارس الجاري؛ لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقادها بحضور (50%+1) من الأعضاء المشتغلين طبقا للمادة(35) من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين.

وكان مجلس النقابة وجه الدعوة للزملاء المقيدين بجدول المشتغلين وعددهم (9494) لحضور الجمعية العمومية لاعتماد الميزانية العمومية وتقرير مجلس النقابة عن العام الماضى، وفق المادة(34) من قانون النقابة.

وأكد محمد شبانة السكرتير العام أن النقابة قامت بنشر الدعوة فى جريدتى الأهرام والأخبار، طبقا لقانون النقابة، وأنها أرسلت دعوة الجمعية العمومية مرفق معها (CD) يتضمن تقرير مجلس النقابة والميزانية العمومية عن العام الماضى، لجميع الزملاء على عناوين إقامتهم بخطابات مسجلة.

كما تم إرسال رسائل بريد اليكتروني لجميع الزملاء المقيدين بجدول المشتغلين، مشيراً إلى أن النقابة وفرت نسخا مطبوعة من التقرير والميزانية لتوزيعها على الزملاء بمقر النقابة والمؤسسات الصحفية.