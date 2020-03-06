أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا الزمالك والترجي أسعار الذهب سد النهضة الطقس تعليق العمرة محمد رمضان

"الصحفيين": تأجيل انعقاد الجمعية العمومية إلى 20 مارس

04:04 م الجمعة 06 مارس 2020
"الصحفيين": تأجيل انعقاد الجمعية العمومية إلى 20 مارس

نقابة الصحفيين

كتب - مصطفى علي:

قرر مجلس نقابة الصحفيين، اليوم الجمعة، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابة، إلى يوم الجمعة الموافق 20 مارس الجاري؛ لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقادها بحضور (50%+1) من الأعضاء المشتغلين طبقا للمادة(35) من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين.

وكان مجلس النقابة وجه الدعوة للزملاء المقيدين بجدول المشتغلين وعددهم (9494) لحضور الجمعية العمومية لاعتماد الميزانية العمومية وتقرير مجلس النقابة عن العام الماضى، وفق المادة(34) من قانون النقابة.

وأكد محمد شبانة السكرتير العام أن النقابة قامت بنشر الدعوة فى جريدتى الأهرام والأخبار، طبقا لقانون النقابة، وأنها أرسلت دعوة الجمعية العمومية مرفق معها (CD) يتضمن تقرير مجلس النقابة والميزانية العمومية عن العام الماضى، لجميع الزملاء على عناوين إقامتهم بخطابات مسجلة.

كما تم إرسال رسائل بريد اليكتروني لجميع الزملاء المقيدين بجدول المشتغلين، مشيراً إلى أن النقابة وفرت نسخا مطبوعة من التقرير والميزانية لتوزيعها على الزملاء بمقر النقابة والمؤسسات الصحفية.

نقابة الصحفيين محمد شبانة الجمعية العمومية جريدة الأهرام جريدة الأخبار

الخبر التالى:

"المنشآت الفندقية" تتخذ مزيدا من الإجراءات للوقاية من فيروس "كورونا"
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان