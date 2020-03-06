وزير الأوقاف: المؤمن الحق يعمر الأرض ولا يروج الشائعات

كتب - محمود مصطفى:

افتتح وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ، ومحافظ بورسعيد عادل الغضبان ، المجمع الإسلامى الكبير العريق بمدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، بعد ما تم تأهيله وتطويره بالمشاركة بين وزارة الأوقاف وهيئة قناة السويس ، والذي يأتي في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى .

وقال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ، في خطبة الجمعة التي ألقاها في المسجد بمناسبة افتتاحه اان" موضوع خطبة الجمعة (القيم الإنسانية في سورة الحجرات) يتناول من خلال سورة الحجرات التأسيس لمجتمع إنساني راقٍ .

وأضاف: أن من الأهم القيم التي تعلمنا إياها سورة الحجرات ، آداب الحوار والتخاطب مع الله ورسوله والذي تمتد أثاره للحوار مع الإنسان وذاته وتقويمها وبين الإنسان وغيره من أفراد ومجتمعات لنرتقي بالإنسان من الغوغائية إلى اطيب القول والحديث فيسعد وتسعد به ومعه البشرية جمعاء.

ودعا وزير الاوقاف ، المصلين والمواطنين الى اعمال العقل والتثبت من الاخبار ، وألا ينساق أحد وراء ما تحاول الجماعات المضللة ان تروج له ، مؤكدا ان من صفات المؤمن الحق التحقق مما يقوله وينقله .

وحذر الوزير من الاستعلاء على الناس والكبر والتكبر ، مشددا على ان أخطر أنواع الاستعلاء على الناس والكبر ما تقوم به عناصر الجماعات المتطرفة والمتشددة من تطاول ، موضحا ان المؤمن الحق لا يأتي منه إلا كل خير لانه مفتاح للخير يعنى ويزرع ويصنع ، وإغلاق للشر فلا يسعى في الأرض فسادا ومفسدة ولا يقتل ولا يضلل الناس بمعلومات غير صحيحة وجذابة.

وأوضح وزير الأوقاف أن موضوع (القيم الإنسانية في سورة الحجرات) في سورة الحجرات أرسى أيضا مجموعة من القيم والأخلاق ، منها : التبين والتثبت في الأمور كلها ، وخاصة إذا كان هذا الأمر يتعلق بشئون الناس ، حيث يقول الحق سبحانه وتعالى : " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ" ، ومنها : البعد عن الغيبة ، يقول تعالى : {وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ} ، بل إن الإنسان مطالب بأن يرد عن عرض أخيه ، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) : "مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ ، رَدَّ اللهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

وأكد أن من أعظم القيم التي دعت إليها سورة الحجرات إعلاء مبدأ الأخوة والإصلاح بين الناس ، حيث يقول الحق سبحانه : {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} ، فالإصلاح من أعظم القيم التي دعت إليها السورة الكريمة ، والتي يدعو إليها ديننا الحنيف الذي يؤسس لمجتمع إنساني متماسك متسامح ، ويعمل على إرساء قيمة العيش المشترك في جو من الألفة والتقارب ، بعيدا عن التنازع ، وهو علاج لكل مَوَاطن النزاع والخلاف .

وشارك في افتتاح المجمع الإسلامي الكبير وأدى الصلاة فيه اليوم مساعد وزير الداخلية ومدير أمن بورسعيد واللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر الأسبق ، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ، وأعضاء مجلس النواب ، ورموز الأزهر الشريف والأوقاف والدعوة بالمحافظة ، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية في بورسعيد.

الجدير بالذكر أن خطبة الجمعة يتم ترجمتها الى ثماني عشرة لغة من خلال قيام عدد من أساتذة اللغات المتخصصين بتسجيلها بالمركز الإعلامي بوزارة الأوقاف أسبوعيا ، وذلك إضافة إلى نشرها مسموعة باللغة العربية ، ومرئية بلغة الإشارة خدمة لذوي القدرات الخاصة.