"تضم 165 راكبًا".. إجراءات مشددة في مطار القاهرة لاستقبال رحلة صينية

كتب - محمد عبيد:

شهد مطار القاهرة الدولي، إجراءات مشددة لاستقبال إحدى الرحلات القادمة من الصين، صباح الجمعة، وتم فحص ركاب الرحلة فور هبوط الطائرة داخل أرض المهبط والتأكد من خلوهم من أعراض فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن الطائرة الصينية التابعة لشركة سيشوان، وصلت مطار القاهرة الدولي فجر اليوم، وتم تخصيص موقع 306 داخل أرض المهبط لوقوف الطائرة، انتقل أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي إلى موقع الطائرة، وكذلك سيارات العزل الجديدة.

وفحص الأطباء ركاب الرحلة أثناء نزولهم من الطائرة وأخذ مسحة من الأنف والحلق وتم قياس درجات حرارتهم والتأكد من خلوهم من الأعراض الواضحة لفيروس "كورونا"، وبلغ عدد ركاب الطائرة 165 راكبا، وتم تحرير بطاقات متابعة صحية للركاب داخل مبني 2 بالمطار لمتابعتهم خلال الأيام القادمة والتأكد من عدم ظهور اي أعراض عليهم للفيروس .

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