"كارت متابعة" لوزيرة الصحة بعد عودتها من الصين (صور)

كتب - أحمد جمعة:

حررت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، كارت متابعة فور وصولها إلى مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الجمعة، قادمة من الصين بعد زيارة استغرقت عدة أيام، حملت فيها رسالة تضامن من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى جمهورية الصين وسلمت هدية مصر للشعب الصيني من المستلزمات الوقائية.

وقال الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إنه فور وصول الوزيرة قام فريق الحجر الصحي بمطار القاهرة بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للوزيرة والوفد المرافق لها من خلال قياس درجة حرارة الجسم، والتأكد من عدم وجود أي أعراض تنفسية.

وأشار مجاهد إلى أنه تم سحب عينات من الوزيرة والوفد المرافق لها وإرسالها إلى المعامل المركزية، كما سيتم متابعتهم لمدة 14 يومًا وهي فترة حضانة الفيروس عبر كارت المتابعة الذي قام الوزيرة بكتابة بياناته فور وصولها.

​