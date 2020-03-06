حدث ليلاً | السماء تمطر ثلجًا بالإسكندرية وتضئ بورسعيد بالبرق والحرم المكي يُعقم تحسبًا لكورونا

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم اليوم، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يلي:

السماء تمطر ثلجًا.. "الحسوم" تضرب أحياء الإسكندرية (فيديو)

تساقطت الثلوج، مساء الخميس، على أحياء الإسكندرية، تصاحبها أمطار غزيرة وانخفاض شديد في درجات الحرارة، وذلك بالتزامن مع نوة "الحسوم".

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بالصور.. البرق يضئ السماء وأمطار رعدية تضرب بورسعيد

كما شهدت محافظة بورسعيد، في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، حالة من الطقس السيئ، متمثلة في انخفاض بدرجات الحرارة وأمطار غزيرة رعدية، في الوقت الذي أضاء البرق سماء المدينة الساحلية.

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بعد الإجراءات الاحترازية بسبب كورونا.. "عدسة مصراوي" داخل الحرم المكي - فيديو

كثفت الأجهزة المعنية في المملكة العربية السعودية من جهودها لتعقيم المنشآت المتواجدة داخل وفي محيط الحرم المكي تحسبًا لكورونا واستعدادًا لإقامة شعائر صلاة الجمعة غدًا، كما قررت فتح الأدوار العليا من الحرم المكي أمام زوار بيت الله الحرام للطواف.

ورصدت "عدسة كاميرا مصراوي" استمرار جهود الأجهزة المعنية لتعقيم كافة المنشآت والمباني التابعة للحرم المكي، ضمن المساعي المبذولة للحفاظ على صحة وسلامة زوار الحرم.

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إيران تقيّد حركة السفر الداخلي وتنصح بعدم استخدام الأوراق النقدية للحد من تفشي كورونا

فرضت إيران قيودا للحد من السفر بين مدنها الكبرى في الوقت الذي تحاول الحد من انتشار فيروس كورونا، الذي أودى بحياة 107 إيرانيين على الأقل.

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هاري وميغان: الزوجان يشاركان في أحد آخر واجباتهما الرسمية قبل تخليهما عن الحياة الملكية

شارك دوق ودوقة ساسكس في أحد آخر واجباتهما الرسمية قبل تخليهما عن الحياة الملكية في وقت لاحق الشهر الجاري.

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خليفة محتمل لميركل يطالب بحماية حدود أوروبا والضغط على أردوغان

وصف أحد أبرز المرشحين لترأس الحزب المسيحي الديمقراطي وبالتالي المنافسة على منصب المستشارية، أرمين لاشيت، "حماية حدود الاتحاد الأوروبي بأنه موقف صائب"، مشددًا على ضرورة تبني موقف حاسم من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

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