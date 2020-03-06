اليوم.. وزير الأوقاف ومحافظ بورسعيد يفتتحان مسابقة القرآن والمجمع الإسلامي

يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الجمعة في المركز الثقافي في بورسعيد، مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم "الفائزون"، في دورتها الثالثة التي تحمل اسم المبتهل الشيخ سيد النقشبندي.

يحضر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد حفل افتتاح المسابقة التي تقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزارء، بمشاركة 41 دولة منها 32 دولة إفريقية.

يحضر احتفالية افتتاح مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار علماء الأزهر ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، وأعضاء مجلس النواب، ورموز الأزهر الشريف والأوقاف والدعوة، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية، وتذاع الاحتفالية على الهواء مباشرة عبر الفضائيات المصرية، والقنوات المتخصصة والإقليمية.

كما يفتتح وزير الأوقاف ومحافظ بورسعيد المجمع الإسلامي الكبير بمدينة بورفؤاد، بعد ما تم تأهيله وتطويره بالمشاركة بين وزارة الأوقاف وهيئة قناة السويس.​