تليفريك وشبكة عنكبوتية.. خدمات جديدة في المتحف الكبير ومنطقة الأهرامات

كتب – يوسف عفيفي:

تسابق وزارة السياحة والآثار، الزمن للانتهاء من الأعمال الجارية في المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، بالإضافة إلى تطوير منطقة الأهرامات، للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للزائرين بالمنطقة، التي تعد واحدة من أهم المقاصد السياحية في العالم.

المتحف الكبير

أعلن الدكتور عيسى زيدان، مدير عام شؤون الترميم ونقل الآثار الثقيلة، عن وصول نسب انجازات الأعمال الإنشائية والهندسية الجارية في المتحف الكبير إلى 96%، على أن يكون الافتتاح في الربع الأخير للعام الحالي 2020.

وأكد زيدان لمصراوي، أن المتحف المصري الكبير من أهم المشاريع الثقافية التي بترقبها العالم أجمع، والذي يقع محط أولويات الدولة المصرية، لسرعة الإنجاز للأعمال الانشائية والأثرية، موضحا أن الحكومة المصرية، تنتهي حاليا من تنفيذ سيناريو العرض المتحفي للمتحف، بالتزامن مع تطوير الأعمال الانشائية التي قاربت على الانتهاء سواء داخل المتحف أو المنطقة المحيطة به.

وحول المنطقة المحيطة، أكد زيدان، أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، منذ توليها الإشراف على المتحف، غيرت شكل العمل بالمنطقة من حيث الإنجاز والتطوير ورفع كفاءة المنطقة بالكامل، مشيرا إلى إنشاء طريق شمالي وجنوبي للمتحف من الجانبين للحد من الكوارث المرورية.

من جانبه، قال اللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على مشروع المتحف الكبير والمنطقة المحيطة، إن العمل بالمتحف في غاية التعقيد، وبهذه النوعية والتفاصيل لا يوجد مثله في العالم، متابعا: توجد تراكيب هندسية وأثرية وعلاقات شديدة التعقيد والتركيب بين الشبكات وشبكات التتبع، فعلى على سبيل المثال نجد محتويات التكيف تخرج من الأرض والتحكم البيئي لكل فاترينة يخرج من الأرض، وتتبع القطعة يخرج من الأرض، فهذه شبكة رهيبة للغاية، فيمر تحت أرض المتحف شبكة عنكبوتية صعبة للغاية، وبمجهود كبير تم تنفيذ الأمر بأحدث الطرق العلمية.

وكشف مفتاح، عن مناقشات جارية مع عدد من الشركات، لربط منطقة آثار الهرم، بفعالية افتتاح المتحف الكبير، حيث سيكون هناك ممشى على مساحة 2 كيلو متر طول في عرض نصف كيلو، وهو موقع المتحف وصولا للأهرامات.

وأشار إلى استمرار أعمال إخلاء نادى الرماية والتي تخطت 50%، على أن تنتهي النسبة المتبقية خلال شهر مارس الجاري، متابعا: قد يكون في مكان النادي خشبة المسرح الخاصة بالفعاليات، ويتم التنسيق مع الجهات المعنية لربط مشروع هضبة الهرم وبعض الفنادق المهمة بالموقع، وسيكون هناك شبكات ربط بين المناطق ببعضها من خلال "التليفريك" ليحقق 10 محطات يتم التنقل من خلالهم.

منطقة الهرم

وعلى مستوى منطقة الهرم، أعلن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، الانتهاء من مشروع تطوير منطقة الأهرامات، بالتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير فى الربع الأخير من عام 2020.

وأضاف العناني، أن الأيام المقبلة ستشهد افتتاح أول مطعم بهضبة الأهرامات على طراز فريد بدون أي بناء أو إنشاءات، وذلك ضمن مشروع إدارة الخدمات بالمنطقة، بالإضافة إلى تزويد المنطقة بعدد 30 أتوبيسا كهربائيا لخدمة الزائرين.

وكشف الوزير، عن خدمات جديدة بمنطقة الأهرامات، وذلك بالتعاون مع شركة "أوراسكوم للاستثمار" منها: توفير وسائل الانتقال داخل المنطقة الأثرية من أوتوبيسات وعربات تعمل بالكهرباء وطاقة صديقة للبيئة، وتزويد المنطقة بدورات مياه متنقلة، مع استحداث خدمات الوجبات السريعة والمأكولات والمشروبات بالمنطقة في الأماكن التي حددها ووافق عليها المجلس الأعلى للآثار، وغيرها من الخدمات السياحية المتفق عليها.

يذكر أن المجلس الأعلى للآثار، تعاقد مع شركة أوراسكوم لتقديم وتشغيل الخدمات للزائرين بمنطقة هضبة الأهرامات، على أن يتولى المجلس الأعلى للآثار – وحده دون غيره – إدارة المنطقة بالكامل.