غلق باب التصويت في انتخابات عضوية مجلس الإدارة والجمعية العمومية بالأهرام

كتب - مصطفى علي:

أنهت المقار الانتخابية بمؤسسة الأهرام عملها في الخامسة مساء اليوم الخميس، وتم تشميع الصناديق تمهيدًا لبدء إجراءات الفرز.

وشهدت اللجان الانتخابية بمؤسسة الأهرام، إقبالا كثيفًا من قبل الإداريين والعمال على صناديق التصويت، لانتخاب ممثلين عنهم في مجلس الإدارة والجمعية العمومية، وإقبالا ملحوظا من قبل الصحفيين.

وفتحت اللجنة المشرفة على انتخابات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية بمؤسسة الأهرام، صباح اليوم الخميس، اللجان أمام المشاركين في العملية الانتخابية.

وكانت الهيئة الوطنية للصحافة، طالبت اللجان المشرفة بالتزام أقصى درجات الحيدة والنزاهة والشفافية، تحت الإشراف القضائي، مضيفة أنها قررت استخدام الحبر الفسفوري في مختلف اللجان، وتقديم كل التيسيرات الممكنة للتسهيل على الناخبين.

وأوضحت الهيئة، أن العملية الانتخابية بدأت من التاسعة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءً وأنه سيتم إعلان أسماء الفائزين في انتخابات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية يوم الثلاثاء17 مارس 2020.