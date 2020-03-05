أميرة ابو شقة مساعدًا لرئيس حزب الوفد لشئون التخطيط

كتبت - ميرا ابراهيم:

أصدر المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، قرارًا بتعيين الدكتورة أميرة بهاء الدين ابو شقة، مساعدًا لرئيس الحزب لشئون التخطيط والمتابعة.

والدكتورة أميرة أبو شقة هي منسق عام مبادرات "الوفد مع الناس" و"الوفد مع المرأة"، التي انتشرت في جميع ربوع البلاد وحظيت بإعجاب الشارع المصري.

حصلت "ابو شقة" على عدة شهادات جامعية، منها: ليسانس الآداب قسم اللغة الفرنسية من جامعة القاهرة، وبكالوريوس إدارة الأعمال من إحدى الجامعات الخاصة، وتدْرس حاليًا في الصف الثالث بكلية الحقوق جامعة القاهرة.

تدرجت "ابو شقة" في المناصب الجامعية حتى وصلت لمدرس مساعد في الاقتصاد والإحصاء بإحدى الجامعات الخاصة.

وفي المجال الرياضي، حصلت "أبو شقة" على لقب بطلة مصر وأفريقيا في رماية الخرطوش، ووسام الرئيس عبد الفتاح السيسي من الدرجة الثانية.