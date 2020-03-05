القوات المسلحة تنظم احتفالية فنية لطلبة الجامعات والطلائع بالكلية الحربية

القاهرة - أ ش أ:

نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري الإحتفالية الفنية الثانية عشر لطلبة الجامعات والطلائع التى عقدت فى الكلية الحربية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وبدأت الإحتفالية بالمرور على الأجنحة التخصصية بمشاركة عدد من الطلبة والطالبات من مختلف الجامعات المصرية وشاركت مجموعة من طلاب الجامعات طلبة الكلية الحربية أنشطة رياضية مختلفة، ثم قامت طلاب الطلائع / وزارة الشباب والرياضة بالمرور على قسم الفروسية تعرفوا خلالها على فنون تعلم الفروسية داخل الكلية الحربية.

عقب ذلك بدأت مراسم الإحتفالية الفنية بترحيب مدير الكلية الحربية بالحضور، أعقبها تقديم إستعراضات فنية ووطنية من مختلف المحافظات بواسطة إدارة الطلائع بوزارة الشباب والرياضة.

ومن جانبهم، عبر الطلاب المشاركون فى الإحتفالية الفنية عن سعادتهم بمشاركتهم فى هذة الإحتفالية التى أتاحت لهم الفرصة للتعرف على مختلف الأنشطة داخل الكلية الحربية.

حضر الإحتفالية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وعدد من قيادات وضباط قوات الدفاع الشعبى والعسكرى وقيادات وضباط وطلبة الكلية الحربية وقيادات وزارة الشباب والرياضة.​