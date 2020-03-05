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مصر وفرنسا تنفذان تدريبًا بحرياً عابرًا بالبحر المتوسط

05:43 م الخميس 05 مارس 2020
مصر وفرنسا تنفذان تدريبًا بحرياً عابرًا بالبحر المتوسط

القوات البحرية تنفذ عملية تدريبية في البحر المتوسط

القاهرة - أ ش أ:

نفذت القوات البحرية المرحلة الأولى من التدريب البحري العابر المصري / الفرنسي في نطاق مسرح عمليات البحر المتوسط بإشتراك حاملة المروحيات (جمال عبد الناصر) ومجموعتها القتالية التي تضم فرقاطة متعددة المهام والهل البحري بالإضافة إلى عناصر من القوات الخاصة البحرية.

ويهدف التدريب إلى تعزيز إجراءات الأمن البحري في البحر المتوسط مع التركيز على تبادل الخبرات بين القوات البحرية المصرية والفرنسية .

ومن المنتظر تنفيذ المرحلة الثانية من التدريب بعبور قناة السويس والتدريب بمسرح عمليات البحر الأحمر من خلال عدد من الأنشطة التدريبية يأتي في مقدمتها تنفيذ عملية إخلاء لأفراد منكوبين بإحدى جزر البحر الأحمر مع تنفيذ عدد من الأنشطة الأخرى كرمايات المدفعية بأعيرة مختلفة ، وعمليات الإعتراض البحري للسفن المشبوهة ، حيث تعد هذه التدريبات أحد أرقى أنواع التدريبات البحرية المشتركة .

تأتي هذه التدريبات في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية وبما يساهم فى صقل المهارات وتبادل الخبرات والتعرف على أحدث النظم وأساليب القتال ودعم جهود الأمن والإستقرار البحري بالمنطقة .

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