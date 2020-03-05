التنمية المحلية: بدء الجزء الثاني لدورة "قادة المستقبل" الأسبوع المقبل

كتب- محمد نصار:

تنظم وزارة التنمية المحلية، الجزء الثاني من الدورة التدريبية السنوية (قادة المستقبل)، وذلك اعتبارًا من 7 مارس الجاري ولمدة 3 أسابيع لـ75 من المتدربين الذين اجتازوا بنجاح اختبارات الجزء الأول من دورة مركز التنمية المحلية بسقارة اعتبارًا من 25 يناير ولمدة 3 أسابيع.

ووجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بضرورة زيادة الوقت المخصص لورش العمل وجلسات المحاكاة الخاصة بكافة الموضوعات المتعلقة بالمحليات والأزمات التي يمكن أن تتعرض لها بعض المحافظات حتى يستطيع المتدربون التعامل بكفاءة في حل أية مشكلات.

كما وجه الوزير، بزيادة جلسات تبادل الأفكار حول سبل تطوير عمل المتدربين ونشر المعرفة مع زملائهم في العمل وزيادة مساحات التواصل بين المتدربين لتبادل الخبرات وتأهيل مبادئ التعليم الذاتي وإدارة المعرفة.

وأشار اللواء شعراوي، إلى أن الجزء الثاني من دورة قادة المستقبل سيركز على جميع القوانين المتعلقة بعمل المحليات وتنمية مهارات المشاركين في التخطيط الاستراتيجي ومهارات الاتصال والتفكير الإبداعي وإدارة الأزمات والتفاوض، مؤكدًا اهتمام الوزارة بتحفيز المشاركين في هذه الدورة وتكريم الأوائل لها بالسفر إلى بعثات خارجية للحصول على دورات تدريبية متقدمة لرفع وعيهم وإطلاعهم على ثقافات وخبرات عالمية في مجال الإدارة المحلية لتحفيزهم على الاستمرار في التفوق وتنمية شعور المسئولية المجتمعية لديهم تجاه الدولة.

يذكر أنه تم اختيار المتدربين لدورة قادة المستقبل من العاملين المتميزين على مستوى جميع المحافظات وديوان عام الوزارة إضافة إلى بعض المتميزين الحاصلين على دورات إعداد المدربين TOT وذلك عن طريق اختبار سلوكي وحاسب آلي ومقابلة شخصية ومعايير محددة، كما تم وضع قواعد عامة للترشيح للالتحاق بدورة قادة المستقبل منها:

- أن يكون المتدرب حاصلًا على مؤهل عالِ.

- يتمتع بشخصية قيادية قوية.

- لا يزيد السن عن 45 عامًا.

- يجتاز اختبار مركز التنمية المحلية بسقارة في أغسطس 2019 للقبول بالدورة.

- لا يشغل موقعًا قياديًا في الوقت الحالي سواء رئيس حي أو مدينة.