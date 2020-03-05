إعدام عشماوي واسترداد حجوزات فنادق العمرة الملغاة أبرز عناوين الصحف

القاهرة - (أ ش أ):

أبرزت صحف القاهرة، الصادرة صباح اليوم الخميس، استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس جيمس واني إيجا نائب رئيس جنوب السودان، كما تناولت باهتمام حظر دخول القطريين إلى مصر كإجراء احترازي لمواجهة كورونا، وعددا من أخبار الشان المحلي.

ففي صفحتها الأولى وتحت عنوان "مساع مصرية لتحقيق الاستفرار والسلام في جنوب السودان"، ذكرت صحيفة (الأهرام)، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعرب عن ترحيبه بالخطوة المهمة التي حققتها أخيرا الأطراف في جمهورية جنوب السودان بإعلان الرئيس سلفا كير وزعيم المعارضة رياك مشار اعتزامهما البدء في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية تنفيذا لمقررات اتفاق السلام، مشيرا إلى أهمية البناء على الزخم القائم على الساحة السياسية وتوافر الإرادة اللازمة من قبل جميع الأطراف بهدف الاستمرار في تنفيذ استحقاقات اتفاق السلام.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس أمس جيمس وانى ايجا نائب رئيس جنوب السودان بحضور الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الرئاسة قوله "إن الرئيس السيسي طلب في بداية اللقاء نقل تحياته إلى الرئيس سلفا كير؛ حيث أشاد بعمق العلاقات المصرية الجنوب سودانية، مؤكدا الحرص على تطويرها وكذلك مواصلة مصر بذل مساعيها على المستويين الإقليمي والدولي لتعزيز الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار والسلام فى جنوب السودان.

وأضافت أن اللقاء شهد التباحث حول سبل تفعيل وتطوير أطر التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات في المرحلة المقبلة فضلا عن تبادل وجهات النظر بشأن تطورات عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.. كما استعرض نائب رئيس جمهورية جنوب السودان أخر تطورات الأوضاع السياسة فى بلاده مشيدا فى هذا الصدد بدور مصر والجهود التى تبذلها دعما لاستقرار الاوضاع بالمنطقة وفى جنوب السودان

وتحت عنوان "حظر دخول القطريين إلى مصر بسبب كورونا"، أن مجلس الوزراء قرر، خلال اجتماعه أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حظر دخول المواطنين القطريين وجميع المسافرين حاملي الجنسية القطرية حتى في حالة حملهم إقامة سارية في مصر، وذلك اعتبارا من غد.

وأوضح المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء أنه في ضوء ما قررته دولة قطر من حظر دخول المسافرين من حاملي الجنسية المصرية والقادمين عن طريق نقاط وسيطة حتى في حالة حملهم إقامة سارية في دولة قطر في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا فقد تقرر تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.. وعلى الصعيد الدولي، حذرت منظمة الصحة العالمية أمس من انتقال الفيروس الذي تسبب حتى الآن في مقتل 3200 شخص وإصابة ما يزيد على 93 ألفا حول العالم عبر التعامل بالعملات الورقية.

وفي تناولها للشان المحلي، وتحت عنوان "تنفيذ حكم الإعدام شنقا في الإرهابي هشام عشماوي"، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن المتحدث العسكري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي أعلن أنه تم تنفيذ حكم الإعدام شنقا في الإرهابي هشام عشماوي بعد إدانته بارتكاب مجموعة من الجرائم الإرهابية حيث قضت المحكمة العسكرية للجنايات بمعاقبته بالإعدام شنقا طبقا للحكمين الصادرين من المحكمة العسكرية بعد استنفاد جميع درجات التقاضي وطبقا للجرائم الإرهابية التي تشمل مشاركته في استهداف وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم من خلال رصد موكبه وتصويره والتخطيط لاغتياله والتخطيط واستهداف السفن التجارية بقناة السويس وضلوعه بالاشتراك في تهريب أحد عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس من داخل أحد المستشفيات الحكومية بالإسماعيلية.

وأوضحت الصحيفة أن المسيرة الإجرامية للإرهابي عشماوي اشتملت على ارتكابه العديد من الجرائم الإرهابية منها استهدافه مع أخرين من عناصر التنظيم الإرهابي المباني الأمنية بالإسماعيلية والمباني الأمنية بأنشاص واستهداف مدرعتين تابعتين لوزارة الداخلية وتدميرهما بشرق مدينة بدر على طريق القاهرة السويس والمشاركة في استهداف سيارة تابعة لعناصر حرس الحدود وتوليه إمارة تنظيم "أنصار بيت المقدس" عقب مقتل الإرهابي المكني "أبو عبيدة".

وتحت عنوان "هالة السعيد: 51 % من قروض المشروعات الصغيرة للمرأة"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أعلنت أن مصر حققت نجاحات كبرى في ملف تمكين المرأة أبرزها وصول نسبة ملكية السيدات لشركات خاصة إلى 16 % ونسبة الإناث كرؤساء لتحرير الصحف القومية إلى 18% بالإضافة إلى وصول نسبة السيدات اللاتي يمتلكن حسابات بنكية إلى 27 % إلى جانب حصول المرأة المصرية على 51 % من إجمالي القروض الموجهة إلى مشروعات متناهية الصغر فضلا عن ارتفاع نسبة المشروعات الصغيرة الموجهة للمرأة إلى 69 % العام الماضي.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال مشاركة الوزيرة أمس في افتتاح المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي للمرأة في دورته السادسة والعشرين والذي تستضيفه مصر للمرة الأولى برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتحت عنوان "شكري يبحث تطورات الأزمة السورية مع المبعوث الأممي"، ذكرت صحيفة (الأهرام)، أن وزير الخارجية سامح شكري التقى مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جيربيدرسون، وذلك على هامش اجتماع الدورة العادية 153 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

ونقلت الصحيفة عن المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية قوله إن شكري أكد، خلال اللقاء، حرص مصر على مساندة جهود تسوية الأزمة السورية وأهمية الاستمرار في دعم تقدم العملية السياسية وفق قرار مجلس الأمن 2254 وبما يستهدف استعادة الأمن والاستقرار في البلاد ويحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق.

وأضاف أن وزير الخارجية استعرض محددات الموقف المصري إزاء تطورات الوضع السوري، مشيرا إلى أهمية استمرار جهود المبعوث الأممي، كما تطرق شكري إلى ضرورة العمل على مكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة في سوريا والتصدي لمخاطر تسرب المقاتلين الأجانب من مناطق تواجدهم بما في ذلك انتقال بعض الفصائل السورية إلى ليبيا وأهمية قيام الأمم المتحدة وكافة الأطراف المعنية بدورها في هذا الصدد.

وفي صفحتها الأولى وتحت عنوان "وزيرة الصحة: علاج مجاني لـ215 ألف مواطن"، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أعلنت الكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان لـ 215 ألفا و190 مواطنا من خلال 161 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال شهر فبراير الماضي.

وأوضحت الصحيفة أن تلك القوافل تأتي ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى حياة كريمة لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية .. مشيرة إلى أن القوافل تم تنفيذها بمشاركة 1379 عيادة تضمنت مختلف التخصصات الطبية.

وتحت عنوان "العليا للحج تكلف غرفة الشركات باسترداد حجوزات فنادق العمرة الملغاة"، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن اللجنة العليا للعمرة والحج كلفت غرفة الشركات باسترداد حجوزات فنادق العمرة الملغاة بسبب قرار سلطات المملكة العربية السعودية بوقف رحلات العمرة بسبب كورونا.

وأوضحت الصحيفة أن اللجنة اتخذت، في اجتماعها الأخير، عدة قرارات لحماية حقوق المواطنين الراغبين في أداء مناسك العمرة وكذلك الشركات السياحية المنفذة لتلك البرامج في ظل قرار السعودية بتعليق رحلات العمرة مؤقتا.