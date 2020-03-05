اليوم .. وزير الآثار يفتتح هرم زوسر المدرج بسقارة بعد ترميمه

كتب – يوسف عفيفي:

يفتتح الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، اليوم الخميس، هرم زوسر المدرج بمنطقة سقارة الأثرية، وذلك بعد الانتهاء من مشروع ترميمه وتطوير المنطقة المحيطة به.

ومن المقرر أن يعقد الدكتور خالد العنانى مؤتمرا صحفيا عقب الافتتاح للكشف عن تفاصيل مشروع ترميم هرم زوسر، أقدم بناء حجرى فى العالم، وذلك بحضور نخبة من سفراء الدول الاجنبية ورؤساء البعثات الاثرية ووسائل الإعلام المحلية والاجنبية.

وقال الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، فى تصريح له اليوم، إن مشروع ترميم هرم سقارة هو أحد أهم مشروعات الترميم التى تنفذها الوزارة، وبدأ عام ٢٠٠٦ وتوقفت الأعمال عام ٢٠١١ واستأنف فى نهاية عام ٢٠١٣.

وأضاف أن مشروع الترميم تضمن أعمال درء الخطورة، وأن الترميم الخارجى والداخلى للهرم شمل تطوير مسارات الزيارة المؤدية للهرم والممرات الداخلية المؤدية لبئر الدفن وأعمال ترميم التابوت الحجرى بالإضافة إلى أعمال الترميم الدقيق للحوائط.

وأوضح انه تم ترميم الواجهات الخارجية للهرم وتثبيت الحجارة المقلقلة، وترميم مبانى وسلالم المدخل الجنوبى والمدخل الشرقى من الخارج، والانتهاء من أعمال الترميم الدقيق وتهيئة وتنظيف جميع الممرات الداخلية للهرم، وجارى أعمال التسوية فى الناحية الشرقية للهرم، بالإضافة إلى تمهيد مسارات الزيارة، ووضع نظام حديث للإضاءة.

وهرم زوسر المدرج هو أول هرم وأول بناء حجرى فى العالم ويقع الهرم فى منطقة آثار سقارة، ويطلق عليه العديد من الناس الهرم المدرج، وهو أحد المعالم الأثرية المهمة بجبانة سقارة غرب مدينة ممفيس القديمة فى مصر، بناه أمنحوتب خلال القرن الـ27 ق.م، ليدفن بداخله زوسر.