مائل للحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الخميس (بيان بالدرجات)

القاهرة - أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الخميس، طقس مائل للحرارة نهارا، بارد ليلا، على (القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر) مائل للدفء نهارا على (السواحل الشمالية الغربية)؛ مع فرص سقوط أمطار متوسطة، حار نهارا على (شمال الصعيد) شديد الحرارة على (جنوب الصعيد) مع وجود شوائب عالقة نهارا على (القاهرة الكبري والوجه البحري).

كما يتوقع الخبراء أن تكون الرياح معتدلة على (القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر) نشطة ومثيرة للرمال والأتربة على (السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء).

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة غربا، وارتفاع الموج فيه من 1.8:2.3 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.. وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 0.8:1.3 متر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 15 28

شبين الكوم 14 27

طنطا 14 27

دمنهور 15 25

الإسكندرية 14 22

بلطيم 12 24

مطروح 12 21

السلوم 11 20

سيوة 12 22

بورسعيد 17 27

دمياط 15 25

الزقازيق 15 28

الإسماعيلية 14 30

السويس 13 29

العريش 11 30

رفح 10 28

رأس سدر 14 28

نخل 08 30

نويبع 17 27

طابا 15 27

كاترين 08 22

الطور 12 27

شرم الشيخ 17 27

الغردقة 14 29

مرسى علم 14 28

الفيوم 12 28

بني سويف 12 29

المنيا 12 30

أسيوط 13 31

سوهاج 13 32

قنا 14 32

الأقصر 15 33

أسوان 15 33

أبو سمبل 14 32

الوادي الجديد 12 34

شلاتين 18 31

أبو رماد 18 30

حلايب 19 30