أمين "الأعلى للإعلام": نواجه تجاوزات عديدة بسبب مساحة الحرية

كتب - أحمد علي:

قال الدكتور عصام فرج أمين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المشهد الإعلامي به الكثير من التجاوزات، وقد يرجع ذلك للحرية التي يتمتع بها، مشيرا إلى أنه بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلام، سيتم تقنين أوضاع القنوات الفضائية الخاصة والمواقع الإليكترونية سواء ماديا أو إداريا.

جاء ذلك خلال كلمته أمام لجنة الثقافة والإعلام، اليوم الأربعاء، برئاسة وكيل اللجنة محمد شيمكو، لمناقشة طلب إحاطة مقدم حول عمل غير المؤهلين في العمل الإعلامي، وضرورة وضع ضوابط للممارسة.

وأضاف فرج، أن آلاف الخريجين سنويا من كليات ومعاهد الإعلام ينضمون لسوق العمل دون تدريب أو تأهيل، مؤكدا أن الوسيلة الإعلامية تتحمل المسئولية في هذا الصدد.

كما انتقد أمين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عدم زيادة عضوية نقابة الإعلاميين رغم إنشائها منذ أكثر من عامين، حيث لا يتعدى عدد أعضائها 2000 عضو رغم وجود العديد من العاملين في القنوات الفضائية والمواقع الإليكترونية الخاصة، ولم تقم الوسائل الإعلامية بإجبار أعضائها على الانضمام للنقابة.

وأكد فرج أنه خلال الفترة المقبلة سيتم وضع أكواد لحماية الأخلاق وتغطية المحتوى الديني والقضايا العربية وأكواد للتعامل مع الطفل والمرأة والإعلام الرياضي من خلال دورات تدريبية، مشيرا أن القانون حدد الجزاءات للمخالفين وسيتم تطبيقها بكل حزم.

ومن جانبه، قال إسماعيل الششتاوي وكيل أول الهيئة الوطنية للإعلام، إن مهنة الإعلام تم انتهاكها وأصبح يمارسها من ليس لديه أي مقومات.

ودعا الششتاوي، أن يقوم الإعلام الحكومي والخاص بضبط المشهد، وألا يمارس العمل الإعلامي إلا من استوفى الشروط وتجيزه لجان الاختبار والمتابعة، مؤكدا أن من يطرأ على مستواه أي تغيير من المذيعين يتم وقفه فورا.

وبدوره تمنى النائب يوسف القعيد، أن تسلك نقابة الإعلاميين نفس مسلك نقابة الصحفيين ووضع تعريف للعاملين بها حتى ينضبط المشهد الإعلامي.

أما النائبة نهى الحميلي، فقد رفضت اعتراف ممثلي الهيئات الإعلامية بوجود مشكلات على أرض الواقع، وطالبت بوضع حلول حتى لا تكون اجتماعات اللجنة مجرد كلام.